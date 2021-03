CorelDraw 2021: collaboration per il design e supporto Apple Silicon

Arriva la nuova lineup del software di progettazione grafica professionale CorelDraw Graphics Suite 2021: disponibile per Windows e Mac, potenzia la collaborazione con strumenti di nuova generazione che semplificano il processo di design e review.

E siccome la definizione di luogo di lavoro soprattutto nell’ultimo anno viene continuamente ridefinita, la società canadese ha anche rilasciato la nuova CorelDRAW.app per iPad ottimizzata per l’interfaccia touch del tablet di Apple, che offre ai professionisti della grafica nuove opzioni per essere creativi ovunque.

Partendo dagli strumenti di collaborazione della CorelDraw Graphics Suite 2021, la nuova dashboard disponibile sia in CorelDraw 2021 che in CorelDraw.app funge da collaboration hub che contiene tutti i file di progettazione nel cloud e, con un clic, visualizza un’anteprima, il numero di commenti e di membri del team e lo stato del progetto.

L’aggiunta e la condivisione di annotazione e commenti in tempo reale in CorelDraw.app consente di eliminare i rallentamenti nel processo di review e di accelerare le approvazioni, grazie al feedback immediato che appare nel file di lavoro del designer nell’applicazione CorelDraw 2021 sul sistema Windows o Mac.

Nuova dell’ultima release è anche l’integrazione con Microsoft Teams: i clienti enterprise possono visualizzare e modificare i file di progettazione utilizzando CorelDraw.app per Teams, accedendo con un account aziendale Microsoft 365 per creare nuovi progetti e rivederli in modo collaborativo direttamente nei canali Teams.

Uno spazio di design completamente rinnovato e più flessibile permette ora agli utenti di lavorare in modo più efficiente e con un maggiore controllo sui progetti e gli asset. La vista multipagina consente di visualizzare, gestire e modificare tutte le risorse digitali del progetto in un’unica vista, spostare e copiare gli oggetti tra le pagine, confrontare i design fianco a fianco e spostare liberamente le pagine per disporle come si desidera.

Il docker/inspector delle pagine elenca tutte le pagine di un progetto con una nuova vista a griglia delle miniature, rendendo più facile la gestione e l’ordinamento. Inoltre, l’esportazione multi-risorsa consente di risparmiare tempo grazie a una gamma flessibile di opzioni per l’esportazione di pagine e oggetti, e con la possibilità di creare un elenco personalizzato di asset da esportare con un solo clic.

Per quanto riguarda le funzionalità di illustrazione, il nuovo disegno in prospettiva permette di scegliere tra una prospettiva a 1, 2 o 3 punti, e di disegnare o aggiungere un gruppo esistente di oggetti su un piano prospettico condiviso, così come di spostare e modificare liberamente tali oggetti senza perdere la prospettiva.

Sono state inoltre migliorate le linee guida e aggiunta la funzione Snap to Self per spostare e trasformare rapidamente e con precisione gli elementi del progetto con la nuova capacità di attivare e disattivare lo snapping.

Per quanto riguarda Corel Photo-Paint 2021, il nuovo strumento Sostituisci colore permette di fare modifiche mirate e raffinate a tonalità, saturazione e luminosità di un’immagine e consente ai designer di ottenere risultati di fotoritocco più naturali e al contempo in modo molto più veloce di prima.

È nuovo anche il supporto HEIF, per sfruttare le foto catturate sugli iPhone con il supporto per High Efficiency Image File Format, sia in Corel Photo-Paint che in CorelDRAW 2021.

Infine, la suite grafica estende ulteriormente la sua compatibilità multi-piattaforma.

CorelDraw Graphics Suite 2021 per Mac può ora sfruttare la potenza e le prestazioni del chip M1 dei nuovi Mac, grazie al supporto nativo per la piattaforma Apple SIlicon. Inoltre, sempre relativamente alla versione Mac, gli elementi dell’interfaccia utente ora riflettono le ultime novità di macOS Big Sur.

Abbiamo detto di CorelDraw.app per iPad ottimizzata per l’esperienza touch, che rende ancora più facile progettare in movimento, consentendo inoltre di rivedere e annotare i design condivisi da qualsiasi luogo.

Ci sono poi miglioramenti anche per Windows 10, nelle prestazioni: CorelDRAW Graphics Suite 2021 è ottimizzato per sfruttare appieno la GPU del sistema Windows e offrire un panning fino a 14,6 volte più fluido e uno zoom 4,4 volte più reattivo.

Dal punto di vista commerciale, la linea di prodotti ora prevede anche i nuovi CorelDraw Essentials 2021 e CorelDraw Standard 2021, che offrono agli utenti creativi occasionali e alle attività home business soluzioni su misura per le loro esigenze.

CorelDraw Graphics Suite 2021 è disponibile per Windows e Mac in abbonamento per 349 euro all’anno, mentre le licenze perpetue sono disponibili al prezzo di 719 euro.

Le funzionalità di collaborazione di CorelDraw.app sono disponibili esclusivamente con un abbonamento a CorelDraw Graphics Suite, una licenza con manutenzione o un abbonamento aggiuntivo a CorelDraw.app Pro per i clienti con licenza perpetua.