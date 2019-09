Control room per la sicurezza del data center

In un mondo guidato sempre più dall’economia digitale e caratterizzato dalla costante produzione ed elaborazione esponenziale di dati, il data center rappresenta il cuore del business di un’azienda e la control room è la cabina di comando.

Man mano che i processi economici basano sempre più il loro sviluppo sul digitale, l’importanza stessa dei data center continua ad aumentare, con una progressiva evoluzione delle loro strutture e offerte su scala globale.

Se fino a qualche anno fa un’azienda poteva servirsi di un piccolo spazio interno, una saletta dedicata in cui ospitare server e sistemi di storage, con l’aumento della digitalizzazione di tutti i modelli di business e di produzione i dati aziendali hanno bisogno di più spazio, consumano più energia e richiedono requisiti di sicurezza molto stringenti.

Obiettivo sicurezza

La perdita o compromissione dei dati potrebbe tradursi infatti in gravi danni in termini di competitività, produttività e privacy. Questo ha portato al passaggio dalla piccola sala server interna all’azienda stessa, ai più innovativi sistemi di esternalizzazione dei server e delle applicazioni come hosting, housing, colocation, e cloud data center.

Tra i requisiti fondamentali per l’affidabilità e la disponbilità dei dati contenuti all’interno del data center c'è la sicurezza fisica sia interna che esterna. Sul versante esterno, deve essere garantito che l’area in cui viene ubicato il data center sia idonea e che la struttura dell’edificio presenti il massimo della resistenza ad ogni genere di sollecitazione e stress esterno.

Sul versante interno invece, sicurezza significa prendere tutte le precauzioni affinché l’accesso ai locali sia regolamentato con estrema attenzione e venga consentito soltanto agli addetti ai lavori. Relativamente alla disponibilità o affidabilità, è invece fondamentale garantire la continuità dell’alimentazione elettrica tramite gruppi di continuità (UPS, Uninterruptible Power Supply) e il raffreddamento delle macchine con sistemi di climatizzazione e di gestione del calore.

I livelli di affidabilità dell'impianto

La classificazione dell’affidabilità impiantistica dei data center ha diversi livelli, stabiliti e certificati dall’Uptime Institute, come ha ben spiegato l'ingegner Domenico Trisciuoglio nel corso del Data Center Innovation Day.

Tier I è il livello di base, in cui i “black out” possono raggiungere 30 ore annuali, per una continuità operativa garantita al 99,671%. Il data center Tier I si caratterizza per non avere ridondanze nella rete elettrica e in quella di raffreddamento, e dal dover essere “spento” per rendere possibili gli interventi di manutenzione.

è il livello di base, in cui i “black out” possono raggiungere 30 ore annuali, per una continuità operativa garantita al 99,671%. Il data center Tier I si caratterizza per non avere ridondanze nella rete elettrica e in quella di raffreddamento, e dal dover essere “spento” per rendere possibili gli interventi di manutenzione. I livelli di affidabilità aumentano progressivamente fino al Tier IV , che garantisce una continuità operativa al 99,995%, con potenziali fermi in un anno complessivamente inferiori a mezz’ora e che rendono possibili le attività di manutenzione senza incidere sulle prestazioni complessive della struttura.

Le aziende che oggi necessitano di strutture e di servizi di livello Tier IV sono in continuo aumento e l’efficienza offerta dal data center di ultima generazione è la risposta alla loro richiesta di garanzia della gestione e protezione dei dati, con tempi e soprattutto costi ottimali.

La garanzia della control room

Le control room, grazie al monitoraggio della continuità e alla manutenzione in sicurezza degli apparati presenti in un data center, sono destinate ad assumere una funzione determinante nella gestione e protezione dei dati, minimizzando il rischio in termini di competitività, produttività e privacy aziendali.

A questo proposito Vertiv assicura processi e servizi efficienti attraverso il monitoraggio costante degli apparati presenti in un data center con strumenti e software solitamente racchiusi nelle control room.

Questi ambienti virtuali, data la loro efficacia nel garantire un elevato livello di sicurezza e continuità di tutte le macchine situate in un data center, sono presenti da anni nell’offerta di Vertiv.

Le control room possono erogare servizi di monitoraggio e controllo sia localmente che remotamente: in entrambi i casi comunque la loro configurazione deve essere eseguita da parte di personale altamente specializzato.

La proposta di Vertiv per control room include diverse tecnologie e servizi che fanno uso di prodotti sia hardware che software.

Trellis è una suite di strumenti per gestire ogni aspetto del data center che opera in tre direzioni: vedere, decidere e agire. Trellis mostra infatti tutte le informazioni critiche e conosce la situazione in tempo reale o storico; analizza le informazioni sullo stato del data center e fornisce dati approfonditi sull’interazione tra efficienza, disponibilità e capacità; infine, convalida immediatamente gli effetti di un’azione e ne valuta l’impatto sull’infrastruttura del data center.

Vertiv LIFE Services è un servizio di diagnostica remota e monitoraggio preventivo per gruppi di continuità e unità di condizionamento. Con i dati trasferiti dalle apparecchiature tramite Vertiv LIFE Services, gli esperti di Vertiv acquisiscono in tempo reale una comprensione della situazione e le informazioni necessarie per identificare, diagnosticare e risolvere rapidamente qualsiasi anomalia di funzionamento, 24/7. Con il sistema LIFE è possibile fare un’analisi proattiva dei dati e consigliare ciò che serve affinché l’apparecchiatura funzioni sempre al meglio delle sue capacità. Si può anchegenerare un rapporto periodico completo e dettagliato sulle condizioni operative dell’apparecchiatura e sulle sue performance.

Un ulteriore elemento che contribuisce all’ottimale funzionamento delle control room è Vertiv ICOM, sistema di controllo che permette il monitoraggio e la comunicazione tra le unità di raffreddamento per ottimizzare l’efficienza dell’intero sistema. Il controllo è stato progettato per migliorare la condivisione delle informazioni integrando più unità di raffreddamento in un unico sistema operativo al fine di ottenere la massima supervisione dell’infrastruttura di raffreddamento. Vertiv ICOM è dotato di un algoritmo di controllo avanzato che assicura un’elevata affidabilità in tutte le condizioni, soddisfando al contempo sia le esigenze di raffreddamento e di flusso d’aria dei server, che modulando la velocità dei ventilatori quando il funzionamento a pieno carico non è necessario riducendo così i consumi ed ottimizzando il funzionamento delle unità.

La commercializzazione delle tecnologie impiegate nella control room passa attraverso il canale della distribuzione. I principali partner di Vertiv in Italia sono Ingram Micro, Datamatic ed Esprinet.