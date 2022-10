Continua la crescita di Younited, il credito istantaneo per la e-economy

Younited ha annunciato di aver raggiunto un nuovo traguardo di 200 milioni di euro di ricavi annui nel primo semestre del 2022, con una crescita del +82% rispetto all’anno precedente.

Questo obiettivo centrato – ha sottolineato la società fintech – consolida la crescita continua dell’azienda, dopo un incremento del +119% del GMV e del +81% dei ricavi netti nell’anno 2021.

“L’eccezionale ritmo del nostro sviluppo testimonia la perfetta corrispondenza tra la nostra offerta di credito istantaneo e le crescenti esigenze della e-economy in Europa. I consumatori di oggi vogliono più immediatezza, più semplicità, sia che stiano facendo un acquisto presso un negozio sia che stiano ottenendo credito direttamente sulla nostra piattaforma. Si tratta di un cambiamento comportamentale importante.

Oggi siamo orgogliosi di essere leader nel soddisfare questa domanda in rapida crescita e di veder infittirsi ogni giorno la nostra comunità di clienti, il cui livello di soddisfazione e di fedeltà è crescente”, ha dichiarato Charles Egly, CEO e co-founder di Younited.

Younited, da sempre impegnata a semplificare il settore del credito e a renderlo più trasparente per i suoi clienti, sta per lanciare il suo prodotto di credito istantaneo.

Basato sull’open banking, il sistema che consente ai consumatori di scegliere di condividere le proprie coordinate bancarie, questo prodotto offre la possibilità di richiedere un prestito in pochi secondi.

L’azienda ha lanciato il prodotto in punti vendita tramite merchant Partner nel 2018, lo ha esteso al canale Direct-to-Consumers (DTC) in Francia nel quarto trimestre del 2021 e lo sta ora estendendo alla Spagna nel quarto trimestre del 2022 e a Italia, Portogallo e Germania nel 2023.

Oggi rappresenta circa il 40% del credito finanziato attraverso il canale DTC francese, con un obiettivo dell’80% entro la fine del 2023.

Per quanto riguarda il canale di partnership, lanciata nel quarto trimestre del 2018, questa soluzione offre ai Partner la possibilità di utilizzare le tecnologie e le competenze di Younited in materia di credito a vantaggio dei loro clienti.

Gli esercenti possono implementare, in pochi giorni, una nuova soluzione di finanziamento fino a 50.000 euro dilazionati fino a 84 mesi, con un’esperienza rapida e semplice per l’acquirente e tutte le garanzie di protezione del cliente offerte da un credito ammortizzabile regolamentato.

Gli istituti finanziari possono offrire, sempre in pochi giorni, un nuovo prodotto di credito sulle loro piattaforme, sfruttando gli oltre 10 anni di esperienza di Younited.

Entrambe le soluzioni sono disponibili nei punti vendita e online con lo stesso percorso semplice e veloce.

Il GMV derivante dai Partners – ha dichiarato l’azienda – è quadruplicato nel 2021 e si prevede che raddoppierà quasi nel 2022.

“Il 2022 segna un cambiamento importante nella crescita del nostro canale di partnership. Abbiamo dimostrato che il nostro modello di distribuzione per Paese e per settore verticale offre eccezionali opportunità di accelerazione in Europa. Siamo diventati il principale partner per il credito istantaneo nei settori dell’elettronica, delle telecomunicazioni e del neo-banking grazie alla nostra tecnologia plug and play completamente integrata nelle piattaforme dei nostri partner, come Apple Premium Reseller, Microsoft, Bouygues Telecom e Orange. Intendiamo replicare questi successi in altri settori verticali ad alto potenziale per continuare ad accelerare il nostro ritmo di crescita”, ha commentato Geoffroy Guigou, COO and co-founder of Younited.

Younited – ha ribadito la società fintech – opera per semplificare l’industria del credito e renderla più trasparente e responsabile a beneficio dei suoi clienti.

A tal fine, ha scelto di offrire il prodotto di credito più semplice, trasparente e sicuro del settore: il credito regolamentato a tasso fisso ammortizzato.

Questa scelta vale sia per i prestiti personali sia per i prestiti finalizzati. Younited – sottolinea l’azienda – si distingue così dagli operatori di BNPL che offrono soluzioni di split payment al momento non regolamentate, offrendo invece un prodotto altamente sostenibile per il cliente e con tutte le sicurezze che soltanto una banca può offrire.

Inoltre, Younited offre ai clienti tassi di interesse differenziati basati su un’analisi approfondita della solvibilità, mentre – afferma l’azienda – la maggior parte dei concorrenti offre lo stesso tasso. Questo riflette la volontà della società fintech di mettere il cliente al primo posto e di offrire il prodotto più adeguato in base a criteri individuali, il che si traduce in un’elevata soddisfazione dei clienti.

