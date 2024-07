Contents acquisisce Zulla

Contents acquisisce il competitor Zulla e rafforza la sua leadership europea nell’AI Content Creation per Enterprise

Contents ha annunciato l’acquisizione di Zulla, il principale competitor in Italia. Questa operazione non solo rafforza ulteriormente la leadership di Contents nel mercato europeo, ma rappresenta anche un passo significativo verso l’integrazione di tecnologie complementari.

La decisione è il risultato di una fase strategica in cui i rappresentanti delle due aziende, Massimiliano Squillace, CEO di Contents, e Mario Petruccelli, CEO di Zulla e ora Head of Product in Contents, hanno esplorato le potenzialità di una collaborazione più stretta.

L’acquisizione, finalizzata il 5 luglio 2024, consolida Zulla all’interno di Contents, portando la sua tecnologia e innovazione nella nuova entità. Questa integrazione strategica mira a offrire ai clienti un prodotto unificato e potenziato, accelerando ulteriormente la presenza di Contents nel mercato italiano e internazionale.

Massimiliano Squillace, CEO di Contents, ha commentato: “Questa fusione segna un momento epocale per Contents. Unire le forze con Zulla, un marchio che ho sempre ammirato nel panorama italiano, ci permette di potenziare la nostra offerta e accelerare la nostra missione di rivoluzionare la creazione di contenuti attraverso l’AI. L’integrazione delle nostre tecnologie porterà vantaggi straordinari ai nostri clienti corporate. La nostra piattaforma di orchestrazione contenuti e gli AI agents miglioreranno l’efficienza e la personalizzazione dei contenuti, trasformando radicalmente i flussi di lavoro aziendali.”

Mario Petruccelli, CEO di Zulla, ha aggiunto: “Siamo entusiasti di unirci a Contents. La visione condivisa e la complementarità delle nostre tecnologie ci permetteranno di offrire soluzioni ancora più avanzate e personalizzate ai nostri clienti.”

Zulla, lanciato nel 2021 come brand di Semplifai, si è fin da subito distinto per il suo focus sulla user experience (UX) e un design funzionale. In appena due anni, ha ottenuto una notevole popolarità nel mercato italiano, coinvolgendo 23.000 utenti e stabilendo collaborazioni con PMI e grandi aziende in svariati settori.