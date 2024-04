Contentful nomina Karthik Rau come CEO

DENVER e SAN FRANCISCO e BERLINO–(BUSINESS WIRE)–Contentful ha annunciato oggi la nomina da parte del suo Consiglio di amministrazione di Karthik Rau in qualità di nuovo Chief Executive Officer, che succederà a Steve Sloan, che ha ricoperto il ruolo di amministratore delegato dal 2019.





Karthik entrerà a far parte di Contentful con oltre 20 anni di esperienza in ambito di leadership in qualità di fondatore di un’azienda e dirigente operativo esperto. Recentemente, Karthik è stato fondatore e CEO di SignalFx, un’azienda di monitoraggio cloud incentrata sui team DevOps, acquisita da Splunk per 1,05 miliardi di USD. In precedenza, Karthik ha ricoperto diversi ruoli di leadership nel settore, tra cui quello di vicepresidente della gestione dei prodotti e del marketing mondiale di VMware durante i suoi primi anni di crescita. Karthik è stato uno dei principali dirigenti alla guida dell’IPO di VMware, la più grande IPO tecnologica del 2007.

“Content è diventata uno dei principali pilastri della strategia digitale di ogni organizzazione”, ha affermato Rau. “La comparsa dell’IA generativa genererà una crescita esponenziale in termini di contenuti e accelererà il passaggio dai sistemi di gestione dei contenuti legacy alla piattaforma per contenuti leader del mercato componibile, scalabile e flessibile di Contentful. Sono entusiasta di sviluppare la nostra piattaforma e successo aziendale per offrire un grande valore ai nostri clienti, iniziando dal nostro prodotto Contentful Studio di recente lancio.”

“Karthik è la persona giusta per guidarci verso la fase successiva del nostro percorso di crescita”, ha dichiarato Sascha Konietzke, cofondatore e Chief Strategy Officer di Contentful. “È un imprenditore di successo e lungimirante, abile sia nella creazione di mercato che di creazione di valore per le imprese. Karthik è inoltre un eccezionale leader di persone, il che è particolarmente importante per noi. Stimola i team tramite l’ascolto attivo, la collaborazione e la risolutezza.”

Konietzke ha aggiunto: “Desideriamo esprimere la nostra sincera gratitudine a Steve per i quattro anni sotto la sua leadership. In questo periodo le entrate ricorrenti annuali di Contentful sono cresciute da meno di 40 milioni di USD a quasi 200 milioni di USD, il numero dei nostri clienti è andato a più di 4.000, mentre il nostro team si è espanso da quasi 250 dipendenti, per lo più con sede a Berlino, a quasi 800 a livello globale. Siamo grati per il considerevole contributo di Steve all’azienda e sappiamo che Contentful è ben posizionata per le entusiasmanti opportunità che ci attendono nel prossimo capitolo”.

Informazioni su Contentful

Contentful è la piattaforma di contenuti intelligenti e componibili che sblocca tutti i contenuti digitali di un’organizzazione per offrire esperienze d’impatto ai clienti, trasformando i contenuti in una risorsa aziendale strategica. La piattaforma Contentful, Contentful Studio e l’ecosistema Contentful integrano la flessibilità dei contenuti componibili con l’intelligenza dell’intelligenza artificiale, consentendo ai team digitali di dare impulso all’attività mediante la collaborazione, la velocità e la portata. Contentful offre esperienze di contenuto innovative attraverso i marchi, le regioni e i canali per le organizzazioni di tutto il mondo, tra cui quasi il 30% delle aziende Fortune 500. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.contentful.com .

