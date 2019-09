Cisco vuole CloudCherry per fare contact center predittivi

Cisco ha annunciato l’intenzione di acquisire CloudCherry, azienda specializzata in Customer Experience Management, ossia in soluzioni che forniscono una mappatura del customer journey e analisi predittive che permettono agli operatori di contact center di effettuare in tempo reale modiche nelle proposte ai clienti, come attività di up e cross-selling, sconti, variazioni al servizio e altro ancora, il tutto per soddisfare le esigenze del cliente e rafforzare la loro fidelizzazione.

L'abbinata fra CloudCherry e Cisco, che ha oltre 30mila clienti in ambito contact center, aiuterà le aziende a trasformare le strutture dall'assistenza reattiva al supporto predittivo, passando da interazioni isolate con i clienti a esperienze coese e coinvolgenti per migliorare i risultati di business

Secondo Cisco il nuovo contact center cognitivo e collaborativo è quello che utilizza l’intelligenza artificiale e il machine learning per permettere agli operatori di fornire ai clienti esperienze maggiormente personalizzate, alle aziende di utilizzare i dati nella loro interezza e di estendere la potenza del cloud alle implementazioni hosted e on-premises.

La piattaforma API aperta di CloudCherry facilita questo aspetto, semplificando la modalità con cui vengono acquisiti i dati dei clienti dai sistemi di record, dati transazionali e altre fonti di dati in tempo reale per aiutare gli operatori dei contact center a chiudere il ciclo di feedback e incrementare la fidelizzazione e la soddisfazione.

L’acquisizione dovrebbe concludersi nel corso del primo trimestre dell’anno fiscale 2020 di Cisco ed è soggetta alle usuali norme e condizioni di chiusura.

Al termine della transazione, il team CloudCherry si unirà alla divisione Cisco Contact Center Solutions, guidata da Vasili Triant, vice presidente e general manager.