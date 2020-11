Consumatori uniti d’Europa: al via la class action in tutta la UE

Il Parlamento europeo ha approvato definitivamente la direttiva che consentirà a gruppi di consumatori dell’UE di intraprendere azioni collettive, le cosiddette class action.

Il testo legislativo è stato approvato in seconda lettura, senza votazione.

L’obiettivo della normativa è migliorare il funzionamento del mercato interno ponendo fine a pratiche illegali e facilitando l’accesso alla giustizia per i consumatori.

Le nuove norme introducono un modello armonizzato di azione rappresentativa che fornisce ai consumatori la protezione da danni collettivi e dal rischio di azioni legali abusive.

I Paesi UE dovranno instaurare almeno un meccanismo procedurale che consenta agli enti legittimati, ossia le associazioni dei consumatori e gli organismi pubblici, di intentare azioni rappresentative di natura inibitoria (ossia cessazione o divieto) o risarcitoria, a compensazione.

Class action: la direttiva UE

La direttiva sulle azioni rappresentative è stata presentata ad aprile 2018 dalla Commissione europea ed è stata concordata dal team negoziale del Parlamento e dei ministri dell’Unione europea a giugno 2020. Il progetto di legge fa parte del New Deal per i consumatori, concepito quale risposta alla recente serie di violazioni dei diritti dei consumatori perpetrate da multinazionali. In alcuni Stati membri i consumatori possono già intentare azioni collettive, d’ora in poi questa opzione sarà disponibile in tutti i paesi dell’UE.