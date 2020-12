Consip, nuove convenzioni per 645 milioni di euro per l’ICT della PA

In un momento storico particolarmente delicato e in cui la trasformazione digitale gioca un ruolo chiave anche per la Pubblica Amministrazione, Consip accetta la sfida.

Infatti, la società pubblica ha recentemente aggiudicato sei nuove convenzioni per rinnovare l’offerta alle pubbliche amministrazioni di servizi e prodotti ICT.

Si tratta di tecnologie Server, Apparecchiature Multifunzione, Licenze software multibrand, Microsoft Enterprise Agreement, Servizi di Posta elettronica certificata – PEC, Servizi di Print & Copy Management.

Il valore dei contratti complessivamente aggiudicati è pari a 645 milioni di euro

La convenzione Tecnologie Server 3 di Consip – suddivisa in 8 lotti – mette a disposizione 7.950 server di diverse tipologie (tower, rack, high-density) e include servizi di consegna, installazione, configurazione, assistenza in remoto, manutenzione in garanzia, ritiro e smaltimento dell’usato. La convenzione – aggiudicata con un ribasso medio del 30% – sarà disponibile a partire da dicembre.

L’iniziativa Apparecchiature Multifunzione 32 – suddivisa in 5 lotti – offre la fornitura a noleggio di 26mila apparecchiature, monocromatiche e a colori, inclusi i servizi di consegna e installazione, assistenza tecnica e manutenzione, fornitura e ritiro dei materiali di consumo e gestione da remoto. La convenzione – aggiudicata con un ribasso medio del 37% – sarà resa disponibile all’esaurirsi della precedente edizione.

Inoltre, la convenzione Consip Licenze Sw multibrand 3 – suddivisa in 9 lotti – prevede la fornitura di licenze d’uso di prodotti Oracle, IBM Passport, DELL Technologies, SAP, SAS, Adobe, Veritas, Microsoft Government Open License (GOL) e di sottoscrizioni software Open Source Red Hat, per un importo massimo di 213 milioni di euro. La convenzione – aggiudicata con un ribasso medio dell’11% – è già attiva.

L’iniziativa Microsoft Enterprise Agreement 6 prevede la fornitura di licenze d’uso Microsoft Enterprise Agreement di tipo infrastrutturale o applicativo, nelle modalità on line (a tempo determinato) e on premises (a tempo indeterminato) per un importo massimo di 280 milioni di euro. La convenzione – aggiudicata con un ribasso del 26% – sarà resa disponibile all’esaurirsi della precedente edizione.

L’iniziativa Servizi di posta elettronica (PEC) prevede la fornitura di caselle PEC standard, struttura e massive, dei servizi di supporto operativo (configurazione, aggiornamento certificati, etc) e di altri servizi (attivazione iniziale, migrazione, customer care). La convenzione della società del Ministero dell’Economia e delle Finanze, – aggiudicata con un ribasso dell’85% – sarà attivata all’inizio del 2021.

Infine, la convenzione Consip Print & Copy management 3 – suddivisa in 4 lotti geografici – prevede la fornitura per un massimo di 45.750 utenti del servizio di stampa e copia e include servizi di installazione, fornitura di materiale di consumo, profilazione utenti, stesura di politiche di stampa eco-sostenibili, assistenza e manutenzione. La convenzione sarà attivata nei primi mesi del 2021.