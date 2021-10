Connessioni a banda larga e WiFi 6, Fritz! rinnova la gamma

In occasione del Broadband World Forum 2021, Avm ha presentato le nuove soluzioni del brand Fritz! progettate per potenziare la rete locale con tecnologie di connessione a banda larga e WiFi 6.

Tra gli annunci, ci sono i nuovi FRITZ!Box 6690 Cable e FRITZ!Box 4060, router wireless tri-band, che vengono presentati per la prima volta.

Come il Fritz!Box 7590 AX for DSL, il Fritz!Box 5530 Fiber per tutte le comuni connessioni in fibra ottica in Europa e il Fritz!Repeater 6000 tri-band, i due nuovi prodotti sono dotati della tecnologia Mesh e del WiFi 6.

Questo permette agli utenti di integrare ancora più dispositivi nella loro rete domestica senza il fastidio dei cavi e di beneficiare su un’area ampia dei vantaggi del WiFi, tra cui le velocità gigabit in un network wireless.

Sempre al Broadband World Forum 2021 è stato presentato anche il nuovo Fritz!Box 6850 5G. In questo caso si tratta di un router all-in-one per il 5G pensato per una rete versatile nella smart home.

Il nuovo Fritz!Box 6850 5G integra un modem a banda larga mobile 5G (mini-SIM) e supporta la telefonia basata su IP. Offre quattro porte LAN gigabit, un access point wireless compatibile con IEEE 802.11ac, n, g, a e una porta USB 3.0 per stampanti e supporti di memorizzazione.

Sono presenti anche una base station DECT integrata per un massimo di sei telefoni cordless e una porta a/b (TAE o RJ11) per un telefono analogico, una segreteria telefonica o un fax.

Il Fritz!Box 6690 Cable è il nuovo modello di punta con WiFi 6 per Internet via cavo e raggiunge velocità massime di 6 Gbit/s in downstream e 2 Gbit/s in upstream. Grazie al potente WiFi 6 4 x 4, il nuovo Fritz!Box può mettere a disposizione velocità gigabit anche a più dispositivi della rete domestica.

La combinazione di WiFi 6 e della tecnologia Mesh WiFi di AVM offre a tutti i dispositivi della smart home un WiFi stabile, anche in grandi appartamenti o case. Il Fritz! Box 6690 si distingue anche per le opzioni di connessione, con una porta LAN da 2,5 gigabit e tre gigabit, oltre a due porte USB 3.0.

L’ampia gamma di caratteristiche comprende funzioni smart home e un sistema telefonico completo (DECT, IP, ISDN, analogico), incluse le segreterie telefoniche con utili funzioni come l’inoltro delle chiamate. Sarà disponibile alla fine del 2021, così come il modello il Fritz!Box 4060.

Con il Fritz!Box 4060, invece, AVM ha introdotto per la prima volta un router wireless tri-band per WiFi 6, per la connessione a un modem a fibra ottica o via cavo esistente.

Questo nuovo prodotto è dotato di tre unità radio e un totale di 12 antenne, per velocità di trasmissione dati Wi-Fi fino a 6 Gbit/s. E soddisfa anche le esigenze più elevate degli smartphone e altri dispositivi mobili di ultima generazione, grazie al WiFi 6.

Insieme al Fritz!Repeater 6000 tri-band (che è invece già disponibile), il nuovo Fritz!Box 4060 forma un sistema Mesh ideale per portare il WiFi su grandi superfici per più dispositivi.

Il Fritz!Box 4060, con un nuovo design bianco e verticale, è dotato di una connessione WAN da 2,5 gigabit, oltre a tre porte LAN gigabit aggiuntive e una porta USB 3.0.

Inoltre, il Fritz!Box 4060 è il primo modello della serie 4000 a supportare il DECT. Questo offre agli utenti un potente router wireless con un sistema telefonico completo e la possibilità di utilizzare tutti i prodotti Smart Home dell’azienda.