Connessione nei centri storici: Erice coperta con Cellnex

Cellnex ha installato un’infrastruttura dedicata per la connessione mobile a Erice.

L’impianto è stato progettato e realizzato nel rispetto delle caratteristiche architettoniche del centro storico di uno dei più famosi borghi storici d’Italia.

Serve a potenziare la rete cellulare pubblica esistente, con il posizionamento di nove small cell collegate tra loro attraverso la messa in opera di un cavo in fibra ottica che corre lungo il percorso attuale della rete di distribuzione dell’energia elettrica per la pubblica Iilluminazione di proprietà comunale e di cavidotti comunali interrati.

Il sistema garantisce e ottimizza la copertura cellulare di tutti gli operatori telefonici nazionali a cui Cellnex offre il proprio servizio: WindTre, Vodafone, Tim e Iliad.

Voluto dall’attuale amministrazione comunale, spiega Giacomo Palumbo, Commercial Director Enterprise & Public Administration di Cellnex Italia, è nato per migliorare le condizioni di vita del borgo e dei suoi abitanti, per sviluppare un ecosistema in grado di abilitare anche future applicazioni e servizi innovativi erogati dalla pubblica amministrazione.

Per Daniela Toscano, Sindaca di Erice “Un problema atavico della città era lo scarso segnale di telefonia pubblica e ricezione dati nel centro storico. Problema oggi risolto grazie all’intervento di Cellnex con cui il Comune di Erice aveva sottoscritto un accordo a giugno 2018”.

La sfida, per Palumbo, è quella del superamento di ogni eventuale residua situazione di digital divide territoriale con una rete di connessione sicura, efficiente e capillare a servizio dell’intero territorio e con cui Erice oggi si prepara a essere una vera e propria smart city.

Il Palazzo Comunale di Erice è uno dei terminali del progetto regionale BUL (Banda Ultra Larga) che prevede la creazione di una rete di nuova generazione in fibra ottica in 142 Comuni della regione.

Cellnex è un operatore europeo d’infrastrutture di telecomunicazioni wireless e presente in Italia con oltre 15.000 siti. Svolge le attività in Spagna, Italia, Paesi Bassi, Francia, Svizzera, Regno Unito, Irlanda e Portogallo. Le attività di Cellnex sono strutturate in quattro ambiti: servizi per infrastrutture di telecomunicazioni, reti di diffusione audiovisiva, servizi di reti di sicurezza e emergenza, e soluzioni per la gestione intelligente d’infrastrutture e servizi urbani con smart city e IoT.