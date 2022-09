Con VOIspeed di TeamSystem la videoconferenza è a portata di clic

TeamSystem Communication, società focalizzata sulle tecnologie di telefonia in cloud del Gruppo TeamSystem, integrando le videochiamate e le videoconferenze tra gli strumenti che VOIspeed mette a disposizione, ha semplificato le modalità di accesso a questi strumenti, rendendoli sicuri e alla portata di un clic.

Le diverse piattaforme che consentono di effettuare videochiamate e videoconferenze, tra cui Zoom, Google Meet, Skype o Microsoft Teams, sono diventate particolarmente popolari durante il lockdown, perché hanno consentito alle imprese di continuare a organizzare riunioni tra colleghi, con clienti e fornitori, da remoto, una pratica tuttora molto in voga con l’affermarsi del lavoro ibrido.

Una qualità di servizio non sempre ineccepibile, problematiche relative alla sicurezza e, in alcuni casi, costi non trascurabili, hanno però nel tempo convinto molte aziende circa la necessità di poter disporre di una piattaforma per le videoconferenze che potesse essere anche un vero e proprio strumento di collaborazione tra colleghi, nonché integrarsi con il proprio gestionale, tutte caratteristiche che VOIspeed oggi può offrire.

Il centralino in cloud VOIspeed, tra la vasta gamma di strumenti per la unified communication che mette a disposizione – sottolinea l’azienda –, assicura anche un evoluto servizio di videoconference, che permette di organizzare riunioni tra colleghi con un semplice clic sulla rubrica telefonica.

E, con la stessa facilità, consente di allargare la partecipazione alle videochiamate anche a clienti e fornitori, cui sarà inviato automaticamente un link a una pagina web, senza la necessità che questi dispongano dello stesso sistema di videoconferenza o che debbano scaricare app dedicate per poter partecipare.

VOIspeed – spiega inoltre TeamSystem Communication – mette a disposizione una sala di attesa, dove è possibile scegliere e testare la configurazione del proprio sistema prima di partecipare alla videochiamata ed evitare così i problemi audio/video che spesso affliggono i partecipanti alle videoconferenze, causando inutili perdite di tempo.

Antonio Pucci, Responsabile Canale Indiretto di TeamSystem Communication, ha dichiarato: “Per gli utenti VOIspeed organizzare una videochiamata tra colleghi, con clienti o fornitori è semplice quanto effettuare una telefonata. È sufficiente, infatti, selezionare dalla rubrica i partecipanti che si desidera coinvolgere e dar inizio alla riunione con solo clic.

Oltre a offrire la funzionalità Videoconference tra i suoi servizi, VOIspeed consente di sfruttare questo servizio senza limitazioni e senza costi aggiuntivi, assicurando sempre la massima qualità di servizio”.

