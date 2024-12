Con Rubrik Annapurna per Amazon Bedrock lo sviluppo di applicazioni GenAI è più veloce

Con il nuovo servizio Annapurna di Rubrik i clienti avranno accesso immediato a tutti i dati aziendali per creare applicazioni AI generative più potenti. La soluzione sfrutta tutti i dati e metadati enterprise contenuti in Rubrik Security Cloud per impostare e gestire facilmente, con la massima sicurezza, i controlli di accesso per le applicazioni AI.

Si chiama Rubrik Annapurna il singolo servizio API rivolto ai clienti che intendono creare applicazioni AI generative (GenAI), e che si integra con Amazon Bedrock messo a punto da Rubrik, Inc. (NYSE: RBRK). La soluzione è progettata per consentire un accesso rapido alle integrazioni di Rubrik Security Cloud, che comprende dati e metadati enterprise, on-premise, SaaS e nel cloud. Le potenti capacità di recupero dei dati in sicurezza di Rubrik Annapurna si integreranno con Amazon Bedrock, permettendo ai clienti di accedere a una vasta selezione di modelli di base ad alte prestazioni (FM) per realizzare applicazioni GenAI di livello enterprise.

Creare applicazioni AI generative personalizzate in base al know-how specifico di un’azienda rappresenta oggi una priorità per il management. Tuttavia, i team di sviluppo AI che non fanno uso del cloud devono prima localizzare ed estrarre i dati enterprise da decine di applicazioni, filtrarli in base a permessi e confidenzialità, incorporarli in database vettoriali per il recupero, e successivamente costruire pipeline di dati per i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM).

“Le aziende si trovano ad affrontare una complessità notevole nello sviluppo di applicazioni AI a causa delle sfide legate all’accesso e ai permessi dei dati sensibili, cosa che potrebbe portare ad applicazioni prive di conoscenze pertinenti o non aderenti ai controlli”, ha dichiarato Bipul Sinha, CEO, Chairman e Co-founder di Rubrik. “Rubrik Annapurna aiuta a sbloccare i dati e i metadati enterprise di Rubrik Security Cloud e, in combinazione con Amazon Bedrock e con la sua ampia raccolta di collaudati modelli di base e capacità enterprise, ci consente di offrire ai clienti pre-integrazioni potenti e sicure che accelerano i progetti di AI generativa.”

“Amazon Bedrock riunisce modelli di base collaudati attraverso un’API unificata, offrendo alle aziende la possibilità di costruire e scalare in modo più semplice applicazioni AI generative dotate di funzionalità di sicurezza e privacy”, aggiunge Chris Sullivan, vice president, Americas Channels & Alliances di AWS. “L’integrazione tra Amazon Bedrock e il servizio API Rubrik Annapurna aiuta i clienti a sfruttare meglio tutti i propri dati – indipendentemente da dove risiedono – per promuovere la creazione di applicazioni AI generative personalizzate e sicure.”

L’integrazione tra Annapurna e Amazon Bedrock mira a promuovere l’innovazione AI

Accesso rapido e sicuro ai dati basato su API : accesso configurabile a tutti i dati e metadati di un’azienda gestiti da Rubrik Security Cloud che comprende app cloud, on-premise e SaaS. L’accesso viene modificato dinamicamente da Rubrik Annapurna man mano che i dati si aggiornano, i permessi cambiano e nuovi dati sensibili vengono introdotti.

: accesso configurabile a tutti i dati e metadati di un’azienda gestiti da Rubrik Security Cloud che comprende cloud, on-premise e SaaS. L’accesso viene modificato dinamicamente da Rubrik Annapurna man mano che i dati si aggiornano, i permessi cambiano e nuovi dati sensibili vengono introdotti. Engine di embedding pronto all’uso e application aware : Rubrik Annapurna è progettato per fornire integrazioni sicure di dati e metadati enterprise tramite la sua singola API. Questi embedding riconoscono gli schemi applicativi comuni e sono personalizzabili per accelerare lo sviluppo del recupero dei dati per il Retrieval-Augmented Generation (RAG).

: Rubrik Annapurna è progettato per fornire integrazioni sicure di dati e metadati enterprise tramite la sua singola API. Questi embedding riconoscono gli schemi applicativi comuni e sono personalizzabili per accelerare lo sviluppo del recupero dei dati per il Retrieval-Augmented Generation (RAG). Mobilizzazione continua dei dati : permette di accedere e configurare facilmente tutti i dati e metadati enterprise attraverso applicazioni SaaS, legacy e sviluppate internamente come CRM , fatturazione e sistemi di knowledge management, e li collega tra loro senza API personalizzate, complessi processi di estrazione, trasferimento e caricamento (ETL) o pipeline di dati personalizzate.

: permette di accedere e configurare facilmente tutti i dati e metadati enterprise attraverso applicazioni SaaS, legacy e sviluppate internamente come , fatturazione e sistemi di knowledge management, e li collega tra loro senza API personalizzate, complessi processi di estrazione, trasferimento e caricamento (ETL) o pipeline di dati personalizzate. Nessuna necessità di datastore ombra: è sufficiente un unico datastore flessibile e configurabile progettato per essere utilizzato da tutte le applicazioni AI di un’organizzazione, riducendo così costi, spese di gestione e rischi.

Rubrik Annapurna per Amazon Bedrock è progettato per sbloccare casi d’uso significativi per tutte le funzioni aziendali, come:

Un supporto clienti più avanzato per ogni commerciale: la possibilità di offrire un’assistenza comparabile a quella fornita da un esperto sulla base di informazioni storiche estratte dal Service Desk di Salesforce, così come dalle conversazioni correnti della chat di Microsoft Teams, e persino documentazione tecnica recentemente pubblicata nella knowledge base proprietaria di un’organizzazione.

la possibilità di offrire un’assistenza comparabile a quella fornita da un esperto sulla base di informazioni storiche estratte dal Service Desk di Salesforce, così come dalle conversazioni correnti della chat di Microsoft Teams, e persino documentazione tecnica recentemente pubblicata nella knowledge base proprietaria di un’organizzazione. Un’assistenza commerciale più evoluta per ogni team : mette a disposizione un potente supporto commerciale in grado di collegare molteplici applicazioni disgiunte come Salesforce CRM, email, chat di Teams e persino registrazioni Zoom conservate nei bucket del servizio di archiviazione semplice Amazon (Amazon S3). I team di vendita possono rapidamente ottenere un riassunto completo e una revisione qualitativa delle trattative con i clienti con il contesto organizzativo derivante da email, conversazioni telefoniche e relative comunicazioni interne al team.

: mette a disposizione un potente supporto commerciale in grado di collegare molteplici applicazioni disgiunte come Salesforce CRM, email, chat di Teams e persino registrazioni Zoom conservate nei bucket del servizio di archiviazione semplice Amazon (Amazon S3). I team di vendita possono rapidamente ottenere un riassunto completo e una revisione qualitativa delle trattative con i clienti con il contesto organizzativo derivante da email, conversazioni telefoniche e relative comunicazioni interne al team. Un supporto marketing più creativo: crea un assistente marketing dinamico in grado di creare presentazioni originali sulla base di più fonti distinte, indipendentemente da dove risiedono le informazioni. L’assistente marketing può sfruttare presentazioni e documenti esistenti in OneDrive, così come nuova documentazione di prodotto in un sistema di knowledge base proprietario, e può anche accedere al feedback dei clienti nelle registrazioni delle chiamate in Amazon S3.

“Rubrik permette di semplificare ambienti di dati complessi dando la giusta priorità alla sicurezza e alla compliance, consentendoci di esplorare con fiducia nuove opportunità per innovare e scalare con l’AI. L’annuncio di Rubrik Annapurna e la sua integrazione con Amazon Bedrock sono una testimonianza reale dell’attenzione dell’azienda a collegare in modo sicuro dati e metadati enterprise per costruire applicazioni solide basate sull’AI”, ha commentato Ted Balagtas, SVP, Chief Information Officer presso Bankwell Financial Group.