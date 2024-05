Con le nuove Cpu per server Epyc, AMD porta prestazioni enterprise alle PMI

AMD ha annunciato oggi la disponibilità dei processori AMD EPYC serie 4004, che integrano l’attuale portafoglio di CPU per server AMD EPYC con nuove offerte ottimizzate dal punto di vista dei costi, che offrono funzionalità di classe enterprise e prestazioni all’avanguardia per le piccole e medie imprese e i fornitori di servizi IT in hosting.

Le CPU AMD EPYC serie 4004 offrono agli acquirenti attenti al prezzo prestazioni di livello enterprise, affidabilità, scalabilità e moderne funzioni di sicurezza alimentate dall’efficiente architettura “Zen 4”, sottolinea l’azienda.

“Storicamente, molte piccole e medie imprese sono state costrette a scendere a compromessi per quanto riguarda le loro soluzioni IT, utilizzando un hardware che non soddisfa appieno le loro esigenze“, ha dichiarato John Morris, corporate vice president, Enterprise and HPC Business Group, AMD. “Basati sulle stesse tecnologie che alimentano i data center più esigenti del mondo, i processori AMD EPYC 4004 Series sono offerti a un costo di acquisizione ottimizzato per i clienti delle piccole e medie imprese che desiderano ottenere risultati aziendali migliori“.

AMD EPYC, una scelta affidabile per le aziende in crescita

I processori AMD EPYC 4004 Series sono costruiti per offrire un’elaborazione robusta e generica in un pacchetto single-socket, consentendo configurazioni altamente performanti su scala rack, multi-nodo e tower, dove il costo del sistema e altri vincoli infrastrutturali sono considerazioni critiche.

“Nell’ambito della nostra costante collaborazione, Lenovo è entusiasta di vedere AMD introdurre nuove CPU EPYC 4004 che contribuiscono ad affrontare nuove opportunità di mercato. L’espansione della roadmap dei processori AMD EPYC si rivolge a un segmento di mercato più ampio grazie alla convenienza ma con capacità ad alte prestazioni del nuovo processore“, ha dichiarato Kamran Amini, Vice President e General Manager per Server, Storage & Software Defined Solutions di Lenovo. “Con l’introduzione delle CPU della serie AMD EPYC 4004, AMD contribuisce a soddisfare le esigenze dei clienti server di tutto lo spettro, offrendo un rapporto prezzo/prestazioni vantaggioso per le aziende in crescita e l’efficienza di un’infrastruttura sicura e affidabile“.

“Siamo entusiasti di aggiungere un’altra soluzione AMD EPYC al nostro portafoglio Bare Metal. Condividendo con AMD valori comuni come l’efficienza e la sostenibilità, siamo convinti che le nostre prossime soluzioni con CPU AMD EPYC 4004 offriranno flessibilità al datacenter. I nostri clienti potranno sfruttare le prestazioni di calcolo e l’efficienza energetica di questi nuovi processori, beneficiando al tempo stesso del nostro Trusted Cloud e del rapporto prestazioni/prezzo“, ha dichiarato Yaniv Fdida, Chief Product and Technology Officer di OVHcloud.

I server con CPU AMD EPYC 4004 offrono un equilibrio convincente tra prestazioni, scalabilità e convenienza. Le CPU AMD EPYC 4004 sono supportate dai principali partner, tra cui Altos, ASRock Rack, Gigabyte, Lenovo, MSI, New Egg, OVHcloud, Supermicro e Tyan.