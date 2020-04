Con due nuovi Jbod, QNAP amplia lo storage di NAS, PC, e server

Lo spazio di archiviazione non è mai abbastanza. Così, per evitare che chi opera con grandi moli di file si trovi a dover centellinare i GB, QNAP ha introdotto a distino due JBOD USB 3.2 Gen 2 Tipo C. Si tratta del modello desktop a 8 baie TL-D800C e del modello per montaggio su rack a 12 baie con alimentazione ridondante TL-R1200C-RP. Questi prodotti sono destinati ad ampliare lo storage dei NAS della stessa QNAP o di PC,e server.

È infatti possibile usare TL-D800C e TL-R1200C-RP come fossero “interni” al NAS, potendo quindi impostarli come parte di una configurazione RAID e creare un pool di archiviazione utilizzando l’applicazione Archiviazione e snapshot in QTS. In alternativa, TL-D800C e TL-R1200C-RP possono essere usati come dispositivi NAS esterni. Gli utenti Windows, Mac, e Ubuntu possono usare l’utility desktop QNAP JBOD Manager per ottenere e visualizzare rapidamente le informazioni sullo stato del Jbod, dell’integrità e delle velocità di rotazione della ventola. E anche verificare gli aggiornamenti della versione del firmware.

“L’alloggiamento QNAP Jbod USB 3.2 Gen 2 più recente offre velocità di trasferimento dei dati e maggiore capacità rispetto ad altri Jbod presenti sul mercato, è inoltre compatibile con diversi modelli di QNAP NAS, computer e server – ha dichiarato Jason Hsu, Product Manager di QNAP –. QNAP Jbod Manager integra in modo ottimale tutti i sistemi operativi per consentire agli utenti di ottenere rapidamente le informazioni sul Jbod”.

Le confezioni dei TL-D800C e TL-R1200C-RP includono un cavo USB Gen 2 da Tipo C a Tipo A, ma è possibile acquistare un ulteriore cavo da USB Gen 2 Tipo C a USB Gen 2 Tipo C per gli host con interfaccia Tipo C.

TL-D800C e TL-R1200C-RP supportano i trasferimenti dei file remoti per consentire di sfruttare la migrazione rapida e semplice dei dati. Con il trasferimento dei file remoti e la funzione plug and play, un Jbod TL USB che viene spostato in una posizione diversa può continuare a lavorare con il dispositivo host in esecuzione sullo stesso sistema operativo rendendo la migrazione dei dati semplice e rapida.

Si può gestire ciascun disco come singolo spazio di archiviazione esterno e utilizzarlo come unità rimovibile per una maggiore flessibilità. Il modello TL-D800C può usare HDD o SSD SATA 6 Gbps da 3,5” o 2,5”, mentre il modello per montaggio su rack offre l’alimentazione ridondante per garantire la continuità dell’attività del sistema. Sul sito di QNAP è disponibile l’elenco dei modelli di NAS compatibili.