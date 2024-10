Con Content Monetization, GetResponse aiuta a trasformare la propria conoscenza in reddito

Con oltre 25 anni di esperienza nel campo dell’email marketing e dell’automazione del marketing, GetResponse si apre verso un nuovo mercato, quello della content creation, e annuncia il lancio di Content Monetization, la nuova soluzione all-in-one pensata per aiutare divulgatori, imprenditori autonomi e creator di contenuti online, fornendo loro tutti gli strumenti per creare, promuovere e monetizzare le loro conoscenze.

Con l’obiettivo di colmare il divario tra creazione dei contenuti e monetizzazione, Content Monetization include un editor dei corsi potenziato dall’AI, webinar, newsletter a pagamento, landing page/siti web e email marketing automation.

“Content Monetization nasce per rispondere alle esigenze di un mercato in forte crescita e sempre più giovane ed esigente. Dopo la pandemia, il panorama professionale italiano ha vissuto una rapida transizione verso soluzioni digitali, spingendo aziende e professionisti a cercare piattaforme che integrino strumenti per l’email marketing e la monetizzazione dei contenuti. GetResponse risponde a questa esigenza, posizionandosi come una tra le piattaforme in Italia in grado di offrire un approccio completo, grazie alla combinazione di email marketing e funzionalità per la creazione di corsi online e newsletter a pagamento. Ciascuno di questi strumenti, incluse le landing page/siti web per la promozione dei corsi sono potenziati dall’IA, per fornire un supporto pratico e veloce al creator.

I dati globali raccolti già dopo il primo mese dal lancio supportano questa accelerazione: i corsi generati con l’intelligenza artificiale (IA) vengono pubblicati fino all’86% più velocemente rispetto ai corsi tradizionali dai primi utilizzatori di Content Monetization. In media, a livello globale, il 15% dei corsi creati con IA viene pubblicato in circa 1 ora e 37 minuti, rispetto al 10% dei corsi non assistiti da IA che richiede circa 3 ore e 18 minuti, un miglioramento del 51% in termini di rapidità di pubblicazione.

Non solo, il 65% delle persone che hanno seguito corsi online ritiene che questi siano più efficaci dell’apprendimento di persona. Questa nuova soluzione si rivolge a un pubblico giovane e fortemente connesso con l’evoluzione tecnologica: il 28% degli utenti delle piattaforme di apprendimento digitale appartiene infatti alla GenZ. Questa tendenza evidenzia un cambiamento importante nelle abitudini formative e di consumo, confermando che il futuro della formazione e del marketing passa inevitabilmente attraverso l’integrazione di tecnologie e nuovi approcci formativi”, commenta Linda Romani, Marketing Manager Italia di GetResponse.

Il mercato dell’e-learning e dei content creator in Italia

Il mercato globale dell’e-learning è in espansione e si prevede che raggiungerà i 648,6 miliardi di dollari entro il 2030, con un tasso di crescita del 10% all’anno in Italia, che attualmente vale oltre 500 milioni di euro.

Secondo le ultime ricerche di Bonafide Research e MarkWide Research, sottolinea GetResponse, il mercato italiano dell’e-learning, che comprende sia il settore aziendale sia quello accademico, è destinato a espandersi notevolmente.

Un dato interessante riguarda la fascia demografica: il 28% degli utenti dell’istruzione online e dell’e-learning appartiene alla Generazione Z, dimostrando un’attenzione particolare verso il successo e la crescita professionale. Le piattaforme di e-learning sono infatti diventate uno strumento cruciale per coloro che desiderano avanzare nella propria carriera e migliorare le proprie competenze, come sottolineato dal fatto che il 22% degli utenti e-learning si classifica come innovatori o early adopters.

In particolare, il mercato dei content creator italiani, strettamente legato al settore dell’e-learning, è in continua espansione. Sempre più creatori di contenuti stanno utilizzando piattaforme di e-learning per monetizzare le proprie competenze, facendo leva su strumenti innovativi e l’integrazione di tecnologie avanzate quali l’intelligenza artificiale (AI) per creare esperienze di apprendimento più personalizzate.

Content monetization: grazie all’intelligenza artificiale i creator possono risparmiare fino al 40% di tempo nella realizzazione dei propri corsi online

La piattaforma – spiega GetResponse – è pensata per aiutare tutti coloro che desiderano condividere le proprie competenze, da esperti di business a insegnanti di yoga o coach motivazionali, offrendo loro un sistema completo per monetizzare le loro conoscenze. Grazie all’AI, è possibile ridurre i tempi di creazione dei corsi fino al 40%, permettendo ai creator di concentrarsi su ciò che conta davvero: l’insegnamento e la crescita del proprio pubblico.

Infatti, pare che la promozione sia il punto dolente per i creator. Avere delle conoscenze da condividere conta poco se non si ha un pubblico a cui venderle. Un sondaggio condotto da GetResponse su 1.000 creatori di corsi ha rivelato che il 44% di loro considera il marketing un ostacolo significativo.

“Abbiamo lavorato per risolvere due problemi cruciali. Il primo è che non tutti gli esperti di settore sono abili nella creazione di corsi, quindi abbiamo utilizzato l’intelligenza artificiale per aiutarli a sviluppare un programma strutturato in modo professionale, riducendo del 40% il tempo di lavoro. Il secondo problema è la monetizzazione. Grazie alla nostra esperienza venticinquennale nei software di marketing online, abbiamo creato un sistema che accelera la conversione in modo automatico, senza richiedere l’intervento diretto dell’utente, offrendo non solo uno strumento, ma un vero supporto nel processo di promozione e vendita”, dichiara Daniel Brzeziński, Vice President e Head of Product Strategy di GetResponse