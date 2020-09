Con 5G, edge e IoT le telecomunicazioni non saranno più le stesse

Ogni mercato, ogni settore, ogni processo sta andando incontro a una rivoluzione guidata dai dati: modelli di business consolidati vengono messi in discussione dalla necessità di gestire e far fruttare quantità di dati maggiori e nel mondo delle telecomunicazioni tecnologie 5G, Internet of Things, analisi avanzata dei dati ed edge computing stanno cambiando radicalmente il ruolo e l’essenza dei Communication Service Provider (Csp).

Si tratta di un’evoluzione che apre nuove opportunità di profitto, casi d’uso e persino la possibilità di modelli di business inediti all’interno del settore, cambiando il modo stesso in cui i Csp operano.

Con il 49% dei leader elle telecomunicazioni che nei prossimi tre anni investiranno pesantemente su tecnologia e infrastrutture 5G, e il 94% dei manager che si aspettano implementazioni informatiche all’avanguardia per migliorare la capacità di operare in modo più efficace, il futuro del settore sta rapidamente iniziando ad apparire molto diverso.

Il mercato si trova ad affrontare cambiamenti importanti, con la grande opportunità di sfruttare big data, analytics e insight uniche.

Secondo Vijay Raja, Director of Industry & Solutions Marketing di Cloudera, le telecomunicazioni stanno attraversando una trasformazione profonda rispetto a quello che sono e che offrono: oggi i fornitori di servizi di comunicazione si trovino ad affrontare quattro sfide fondamentali.

La prima è la saturazione dei flussi di reddito tradizionali. In molti mercati consolidati, le fonti di reddito tradizionali sono in fase di appiattimento o addirittura di declino relativamente rapido.

Negli Stati Uniti, ad esempio, al momento la crescita dei ricavi della telefonia mobile è stagnante.

Attualmente è pari allo 0,3% (2016-2018), in calo rispetto al 6% del periodo 2010-2012, e certo non è più questo l’ambito in cui si intravedono crescita e potenziale futuro.

Ciò significa che le società Telco devono superare i tradizionali flussi di reddito e aprire nuove opportunità di business, e il modo in cui le telecomunicazioni si adatteranno alla creazione e alla gestione di nuovi flussi di reddito cambierà radicalmente il mercato futuro.

La seconda importante sfida per chi opera in questo settore è il modo in cui superare la connettività e restare rilevanti in un ecosistema digitale in continua evoluzione.

Le società di telecomunicazioni non possono più permettersi di offrire semplicemente connettività end-to-end alle imprese, ma devono fornire pacchetti completi, come soluzioni IoT, fabbriche connesse, veicoli connessi e smart city.

Questo diventerà un nuovo grande obiettivo per il settore, man mano che le aziende comprenderanno quale sarà il loro ruolo oltre la connettività.

In terzo luogo le Telco sono ancora indietro in termini di offerta di un’esperienza cliente personalizzata; in un mondo più connesso, hanno bisogno di poter trasformare l’esperienza che offrono al cliente, offrendo le soluzioni adatte proprio quando i clienti mostrano di averne bisogno.

I dati e la capacità di analizzarli avranno un ruolo fondamentale perché le Telco possano comprendere meglio i loro clienti, per offrire l’esperienza cliente desiderata, per ottimizzare le campagne, per personalizzare le offerte e, in ultima analisi, per abbattere i tassi di abbandono.

L’obiettivo è quello di fornire l’offerta giusta al cliente giusto, al momento giusto, nel contesto giusto. Per l’intero mercato, questo è fondamentale per trasformare l’esperienza del cliente.

Infine, una delle maggiori sfide che il mercato si trova oggi ad affrontare è legata alla monetizzazione del 5G.

Si calcola che negli ultimi anni le Telco momndiali complessivamente abbiano investito nel 5G oltre 1500 miliardi di dollari.

Ma la vera domanda è: come possono far fruttare questi investimenti sia dal punto di vista B2B che B2C? Come potranno capitalizzare ed espandersi per offrire nuovi servizi e opportunità di guadagno rilevanti?

Sulla base di queste nuove tecnologie, si stanno sviluppando servizi nuovi e avanzati, che toccano direttamente il consumatore ma soprattutto modificano il modo in cui i CSP affrontano il mercato e fanno evolvere il loro business: auto connessa, servizi IoT e smart city sono solo alcuni di questi nuovi servizi verso i quali il settore deve muoversi per aprirsi verso il futuro ed essere più competitivo.