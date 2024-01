Commvault sceglie Darren Thomson come nuovo Field Chief Technology Officer per EMEA e India

Commvault annuncia di aver nominato Darren Thomson nuovo Field Chief Technology Officer, EMEA & India (EMEAI)

Thomson si unisce al team di esperti Field CTO dell’azienda, che punta a valorizzare le nuove offerte di Commvault per la resilienza informatica, dando vita a una nuova era della protezione dei dati, con capacità di rilevamento delle minacce e velocità di ripristino all’avanguardia nel settore.

Darren Thomson vanta oltre 30 anni di esperienza nel settore tecnologico, con consolidate competenze tecniche, di leadership e di business, oltre a una solida pratica nella gestione di team e progetti globali in ambienti in forte crescita. Entra in Commvault dopo aver guidato la divisione di product marketing presso One Identity, azienda di gestione degli accessi e delle identità. In precedenza, ha contribuito a delineare il settore delle cyber assicurazioni grazie alla sua attività presso CyberCube e Lloyds of London, dopo aver trascorso molti anni presso Symantec e Veritas ricoprendo ruoli dirigenziali.

“Sono veramente entusiasta di entrare a far parte di un’azienda che sta davvero ridefinendo la moderna protezione dei dati, mettendo la cyber resilienza al primo posto”, ha dichiarato Darren Thomson. “La recente unione della piattaforma Commvault Cloud alimentata da Metallic AI non solo ci permette di soddisfare le esigenze dei clienti, ma di superarle. Commvault sta operando come nessun altro vendor di protezione dei dati in questo momento, motivo per cui sono davvero orgoglioso di collaborare con i team globali, in particolare in EMEA e India, per far procedere questa attività”.

“Siamo molto felici di avere Darren come parte del team EMEAI e la sua ampia esperienza sarà estremamente preziosa per il nostro continuo successo in questa regione,” ha aggiunto Richard Gadd, Senior Vice President & General Manager EMEAI. “È un momento entusiasmante per Commvault, per i nostri partner e clienti, in quanto offriamo la migliore sicurezza dei dati del settore attraverso l’unica piattaforma di resilienza informatica presente sul mercato. Con queste offerte mai viste in precedenza, puntiamo a continuare a guidare crescita reale e innovazione nel mercato EMEAI, con Darren che andrà a ricoprire un ruolo chiave nella condivisione della nostra storia.”