Commvault: Pranay Ahlawat il primo Chief Technology e AI Officer

Commvault annuncia la nomina di Pranay Ahlawat a primo Chief Technology and AI Officer (CTAIO) della società

Alle dipendenze di Rajiv Kottomtharayil, Chief Product Officer, Ahlawat supervisionerà la vision di prodotto e il ciclo di vita dello sviluppo di Commvault, focalizzandosi sul supportare i clienti a migliorare la resilienza informatica, anche attraverso le moderne tecnologie di AI.

Pranay Ahlawat porta in Commvault una ricca esperienza nel campo di intelligenza artificiale, software per cloud e infrastrutture, strategia di business, sviluppo di prodotti e operation. Prima di entrare in Commvault, ha ricoperto ruoli di leadership presso Boston Consulting Group (BCG), fornendo consulenza su cloud e infrastrutture alle aziende di software e Software as a Service (SaaS). Ha inoltre guidato a livello globale il tema dell’innovazione ed engineering di prodotto presso BCG e il posizionamento dell’azienda sull’impatto della Gen AI sullo sviluppo del software.

“Oggi le aziende si trovano ad affrontare livelli di minacce e attacchi informatici senza precedenti e hanno bisogno di soluzioni innovative che le aiutino ad anticipare i malintenzionati e ottenere il massimo valore dai loro dati,” ha dichiarato Ahlawat Ahlawat. “Sono entusiasta di entrare a far parte di una società così prestigiosa, contribuendo a costruire la prossima generazione di soluzioni di cyber resilience in grado di affrontare le sfide più critiche per la sicurezza dei clienti.”

“Pranay porta con sé una grande esperienza di settore su come l’AI si stia evolvendo, rivoluzionando le operazioni aziendali,” ha sottolineato Rajiv Kottomtharayil, Chief Product Officer. “Commvault potrà beneficiare delle sue conoscenze per trasformare il nostro approccio all’AI, sviluppando soluzioni avanzate che migliorano la nostra piattaforma di gestione dei dati e cyber recovery.”