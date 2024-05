Commvault nomina Edwin Passarella nuovo Field CTO EMEAI

Commvault ha annunciato di aver promosso Edwin Passarella a nuovo Field CTO EMEAI (Europe, Middle East, Africa, India).

Grazie alla sua consolidata esperienza tecnologica e alla profonda conoscenza dell’azienda, Edwin Passarella è in grado di contribuire in modo significativo agli sforzi del team per sviluppare nuove opportunità di business e acquisire nuovi clienti. Nel suo ruolo, rappresenterà il punto di riferimento tra il field e il team di ricerca e sviluppo, promuovendo la costante innovazione dei prodotti e creando soluzioni che soddisfino realmente i clienti di Commvault.

Con un’esperienza ventennale nel mondo ICT, Edwin Passarella opera in Commvault da oltre 9 anni nella divisione system e sales engineering. Collaborerà ora con Cesar Cid De Rivera, Chief Customer Officer EMEAI, e con gli altri membri del team nella region per guidare le iniziative strategiche e migliorare i servizi ai clienti, con l’obiettivo finale di raggiungere gli obiettivi di business e mantenere costante l’impegno dell’azienda verso l’eccellenza.

Tra le sue nuove responsabilità, Edwin Passarella avrà il compito di creare e consolidare relazioni con gli account strategici, agendo come consulente senior ed evangelista di prodotto, mettendo in luce i benefici delle soluzioni e della roadmap aziendale, mettendo sempre la soddisfazione dei clienti in primo piano.

“Accogliamo con entusiasmo Edwin nel nostro team, consci che la sua profonda esperienza tecnologica migliorerà notevolmente le nostre capacità e competenze e contribuirà al nostro successo,” sottolinea con Cesar Cid De Rivera, Chief Customer Officer EMEAI di Commvault. “Insieme lavoreremo per portare le nostre innovazioni ai clienti in modo tempestivo ed efficace, guardando anche al business anche in ottica futura.”

“Sono orgoglioso di questo riconoscimento e ringrazio Commvault per aver apprezzato l’impegno profuso in questi anni nel supportare il suo percorso di costante innovazione,” sottolinea Edwin Passarella. “I clienti sono da sempre il nostro punto di riferimento nello sviluppo di soluzioni a prova di futuro e sono particolarmente lieto di poter lavorare con il nostro team R&D con l’obiettivo di accogliere le richieste dei clienti e renderle realtà.”