Commercio conversazionale: CM.com apre in Italia con due servizi gratuiti

La società olandese specializzata in commercio conversazionale Cm.com entra nel mercato italiano con l’apertura di un ufficio a Milano.

E al suo esordio propone le proprie soluzioni nell’ambito del programma Solidarietà Digitale, l’iniziativa lanciata dal Ministero dell’Innovazione Tecnologica e della Digitalizzazione, coordinato dal Dipartimento della Trasformazione Digitale con il supporto tecnico di AGID, che offre una selezione di servizi digitali gratuiti per le aziende italiane.

Lo specialista di commercio conversazionale propone offerte gratuite relative a due soluzioni veloci da attivare, che hanno l’obiettivo di supportare le attività sia di ecommerce, sia di commercio tradizionale.

La prima è Sign, che consta di 50 firme elettroniche gratuite che permettono di avere un contratto, un preventivo o qualsiasi altro documento firmato a distanza in modo sicuro. Si tratta di una soluzione che ha molti punti di forza come la riduzione dei costi e l’accelerazione del business grazie a contratti firmati molto più velocemente. La firma elettronica rafforza anche la sicurezza e la riservatezza degli scambi e i documenti firmati sono riconosciuti dalla legge. Accessibile su cellulare, tablet o computer, spiega lo specialista di commercio conversazionale, la soluzione Sign è intuitiva e utilizzabile da tutti.

La seconda offerta consta di campagne di posta elettronica: 5000 email al mese gratuite per un massimo di due mesi che consentono alle aziende locali di comunicare con i propri clienti in merito a promozioni o al lancio di nuove offerte, per distribuire codici coupon o anche per proporre appuntamenti online. Le campagne di posta elettronica sono una soluzione completa e intuitiva che può essere utilizzata da tutte le aziende, indipendentemente dalle loro competenze IT.

Chi è Cm.com

Fondata nel 1999 nei Paesi Bassi Cm.com opera nel commercio conversazionale, con oltre 10mila clienti in oltre cento paesi. CM.com ha progettato una piattaforma CPaaS (Communication Platform as a Service) in cloud, collegata ai principali sistemi di messaggistica presenti sul mercato, e fornisce soluzioni avanzate di relazione con il cliente e di ecommerce che facilitano la trasformazione digitale delle aziende e migliorano la soddisfazione dei clienti: campagne di marketing, SMS, e-mail, automazione, firme elettroniche, chatbot, campagne vocali, gestione dei dati dei clienti, landing page mobili, WhatsApp Business, Apple Business Chat, Viber, RCS, SIP Trunk, pagamento, ticketing. Tutte queste funzionalità sono riunite in un’unica piattaforma.