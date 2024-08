Come salvare una o più Live Photo come video, su iPhone

Una Live Photo – come sappiamo – è una tipologia di fotografia che possiamo acquisire con la fotocamera di iPhone, che cattura anche alcuni istanti prima e dopo del momento dello scatto, e che incorpora anche l’audio.

Come sintetizza in modo efficace il nome di questo formato multimediale di Apple, scattando una Live Photo invece di una foto statica, il momento raffigurato nella fotografia può letteralmente riprendere vita sullo schermo dell’iPhone.

Potremmo voler salvare una Live Photo come video per vari motivi: ad esempio, per condividerla in modo più agevole con app o dispositivi che non supportano questo formato, e conservandone le caratteristiche di “animazione”. iOS ci consente di farlo in modo semplice: vediamo come.

Innanzitutto, apriamo l’app Foto di iPhone e individuiamo la Live Photo che desideriamo salvare come video. Per rintracciarla in modo più rapido, possiamo anche filtrare la visualizzazione in questo specifico formato, selezionando Live Photo nella sezione Tipi di file multimediali, nella scheda Album.

Tocchiamo quindi la foto che desideriamo salvare come video, per ingrandirla a tutto schermo; dopodiché, tocchiamo sul pulsante Altro, quello con l’icona dei tre puntini in un cerchio, posizionato nell’angolo in alto a destra della schermata.

Dal menu Altro, infine, selezioniamo il comando Salva come video. L’app Foto di iOS esporterà la Live Photo in formato video e salverà quest’ultimo nella Libreria di iPhone (potremo individuarlo selezionando Video tra le categorie di Tipi di file multimediali, nella scheda Album).

Abbiamo visto come eseguire l’esportazione di una singola Live Photo, ma con l’app Foto di iOS c’è la possibilità di salvare anche una selezione di più foto come video. In questo modo possiamo esportare una sequenza di Live Photo in un singolo video.

Per fare questo, apriamo la l’elenco delle foto nella Libreria o in uno degli Album dell’app Foto di iPhone, tocchiamo sul pulsante Seleziona, nella barra in alto, e selezioniamo tutte le Live Photo che desideriamo salvare nel video che verrà esportato.

Una volta selezionate le foto, tocchiamo sul pulsante Altro (quello con l’icona dei tre puntini in un cerchio, che stavolta è collocato nell’angolo in basso a destra della schermata) e tocchiamo sul comando Salva come video del menu.

Teniamo presente che tutte le foto della sequenza selezionata dovranno essere nel formato Live Photo, affinché l’opzione di menu Salva come video del menu Altro sia disponibile.

Il video salvato acquisirà la data della Live Photo da cui è stato generato.