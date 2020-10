Come pubblicare i post contemporaneamente su WordPress e Twitter

Pubblicare contenuti WordPress su Twitter è diventato molto più facile. Era già possibile portare singoli tweet o thread da Twitter a WordPress, e il team di WordPress ha ora completato il processo.

Con soli due clic in più è adesso infatti possibile trasformare l’intero post del blog di WordPress in un thread di Twitter, per attivare in modo semplice e veloce nuovi canali di engagement e conversazione online.

Quando si condivide un post WordPress come thread di Twitter, non viene trascurato nulla: testo, immagini, video e embed saranno inseriti nel thread esattamente nella posizione dove dovrebbero essere.

Siccome i thread di Twitter funzionano meglio senza interruzioni e altre stranezze, il team di sviluppo di WordPress nell’implementare questa funzione ha prestato particolare attenzione alla formattazione. Se un paragrafo è troppo lungo per un singolo tweet, ad esempio, viene automaticamente suddiviso in più tweet.

Inoltre, invece di pressare quante più parole possibile nel primo tweet e lasciare il resto nel secondo, l’interruzione arriverà alla fine di una frase. E ancora: se c’è un blocco elenco nel post, sarà formattato come lista su Twitter.

Per offrire agli utenti un controllo maggiore, mentre si scrive un post verrà mostrato dove cadranno le suddivisioni in tweet. In questo modo sarà possibile editare il modo in cui il post apparirà su Twitter direttamente mentre lo si scrive.

Per pubblicare un post del blog come thread di Twitter si deve innanzitutto cliccare sull’icona Jetpack che si trova sulla destra del menu di intestazione in alto nella pagina.

Se il proprio account Twitter non è ancora collegato al sito web, bisogna prima connetterlo per consentire a WordPress di pubblicare contenuti sul feed di Twitter. È possibile anche aggiungere più account.

Poi, occorre assicurarsi che sia selezionata la giusta connessione a Twitter (cioè l’account corretto di Twitter su cui si desidera condividere il post), scrivere un messaggio personalizzato e infine scegliere se condividere un singolo link al blog post o tutti i contenuti del post come thread.

Fatto questo, non resta che pubblicare il post sul blog di WordPress e il tweet o il thread saranno condivisi contemporaneamente su Twitter.

Bisogna assicurarsi di aver selezionato il proprio account Twitter al momento della pubblicazione, perché solo in questo modo sarà possibile condividere il blog post come thread di Twitter automaticamente.