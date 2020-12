Come personalizzare lo stile e l’aspetto del testo in Google Sites

Il nuovo aggiornamento di Google Workspace rende ora possibile regolare la dimensione del testo, così come il colore, il carattere, la spaziatura e altre proprietà ancora, quando si sta componendo all’interno di una casella di testo di Google Sites.

Queste nuove opzioni di editing espandono notevolmente il controllo su come appaiono le singole parole, i paragrafi, le pagine e le sezioni, in ultima analisi aumentano le possibilità di personalizzazione e di composizione dell’aspetto del sito, oltre ad accrescere gli strumenti per dare più ritmo ed espressività alle parti testuali delle pagine.

Per i domini in Rapid Release questa nuova funzionalità è già in fase di roll-out graduale, il che significa che il deployment è iniziato ma ci vorrà fino a un paio di settimane perché la funzione diventi visibile. Per i domini di tipo Scheduled Release il roll-out graduale inizierà invece con il nuovo anno, a partire dal 5 gennaio 2021.

Per gli amministratori non c’è alcuna azione da intraprendere e anche per gli utenti la funzione sarà visibile e utilizzabile automaticamente. Google ha già predisposto anche l’aggiornamento delle risorse dell’aiuto in linea su come utilizzare questi nuovi controlli di regolazione dell’aspetto del testo.

Nel corso del 2021, ha poi annunciato il team di sviluppo di Google Sites, verrà aggiunta anche la possibilità di creare temi, cosa che permetterà di impostare in modo facile e veloce font, colori e stili per tutto il proprio sito. Quando esattamente sarà disponibile quest’altra interessante novità verrà comunicato successivamente dal team di sviluppo.

Questa funzionalità è disponibile per gli utenti di Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard ed Enterprise Plus, nonché per i clienti G Suite Basic, Business, Education, Enterprise for Education e Non profit.