Come organizzare le note in sezioni con le intestazioni, su iPhone con iOS 18

Note di iPhone è tra le app che hanno probabilmente ricevuto i miglioramenti più numerosi, con l’aggiornamento iOS 18.

Abbiamo visto, ad esempio, come sia ora possibile aggiungere una registrazione audio in una nota, in iOS 18.

Tra le novità dell’app Note di iPhone ci sono anche le sezioni comprimibili ed espandibili, che consentono di organizzare le note più lunghe in modo che risultino consultabili e gestibili più comodamente.

Ciò avviene grazie alla possibilità di nascondere o mostrare il testo al di sotto delle nuove intestazioni “cliccabili”, che con un tocco permettono di comprimere ed espandere le rispettive sezioni.

Mettiamo dunque di avere una nota il cui testo ha una lunghezza che la rende non particolarmente comoda da leggere e gestire su iPhone. Desideriamo pertanto organizzare il contenuto affinché sia più leggibile e anche navigabile in modo più pratico.

Per prima cosa – se non sono già presenti – inseriamo delle intestazioni per ciascuno dei paragrafi in cui desideriamo suddividere e organizzare il testo.

Nel nostro esempio, le abbiamo intitolate semplicemente “Intestazione 1”, “Intestazione 2” e così via, per renderle meglio identificabili, ma chiaramente in un caso d’uso reale converrà assegnare un titolo che sia significativo del contenuto del testo, anche quando la sezione è compressa.

Dopodiché, per ciascun titolo di sezione (nel nostro esempio, “Intestazione 1”, “Intestazione 2”…) eseguiamo i seguenti passi:

Selezioniamo il testo dell’intestazione. Tocchiamo il pulsante Formattazione, quello con l’icona delle due “a” affiancate, una maiuscola e l’altra minuscola (“Aa”). Per selezionare il Formato, tocchiamo Intestazione.

Ora, quando consultiamo la nota e tocchiamo una intestazione, vediamo che l’app Note di iPhone – di fianco – mostra una freccia che può essere orientata verso il basso o verso destra e che serve, rispettivamente, per contrarre o espandere la relativa sezione del testo, con un tocco su di essa.

In questo modo possiamo comprimere una o più sezioni per nascondere il testo e avere un quadro insieme della nota, grazie alle intestazioni. Per poi espandere la sezione di testo che ci interessa leggere.

Possiamo formattare una intestazione di sezione anche come Sottointestazione: in questo caso essa viene mostrata o nascosta insieme alla Intestazione in cui è inclusa, e a sua volta può essere compressa o espansa.

Nel nostro esempio, abbiamo editato una nota già scritta ma, chiaramente, possiamo formattare le intestazioni man mano che creiamo e modifichiamo la nota, se abbiamo già in mente come sia meglio organizzarla in sezioni.