Come Microsoft ottimizza prestazioni e consumo energetico di Teams

Microsoft è costantemente al lavoro per assicurare – oltre all’implementazione di nuove funzionalità – un uso efficiente delle risorse del dispositivo, come la CPU e la memoria, nelle chiamate e riunioni di Teams.

E, oltre a questo, anche per ridurre il consumo energetico misurato nelle riunioni di Teams.

Oltre alla riduzione dei costi energetici – sottolinea Microsoft –, queste ottimizzazioni abbassano il carico sull’hardware di un’organizzazione e migliorano la coerenza e l’efficienza dei meeting e delle call di Teams su tutti i dispositivi.

Una delle sfide in questo lavoro è l’ubiquità di Teams, con la necessità di creare esperienze uniformi in un ecosistema di dispositivi Windows altamente variegato, dai dispositivi di fascia bassa fino alle workstation high-end e ai monitor ad alta risoluzione.

Uno dei fattori che gli sviluppatori Microsoft hanno affrontato, è la differenza nei requisiti energetici per i diversi profili dei clienti. Hanno fatto ciò assicurando che le riunioni Teams siano il più possibile efficienti dal punto di vista energetico, indipendentemente dalla configurazione.

Per prima cosa, Microsoft ha creato un framework di test per misurare accuratamente il consumo energetico per scenari importanti di meeting, come le videochiamate di gruppo e la condivisione dello schermo.

Il passo successivo è stato quello di valutare questi processi e identificare le opportunità per ottimizzare l’efficienza di ciascuno.

Isolare e ottimizzare ognuno di questi processi – ha sottolineato Microsoft – ha permesso di ridurre il consumo di energia fino al 50% per scenari ad alta intensità energetica, come le riunioni con più di 10 utenti, tutti con video acceso.

Microsoft si è focalizzata dapprima sull’ottimizzazione della fotocamera per ridurre le richieste alla CPU quando si usa il video nelle riunioni, con una serie di accorgimenti.

Tra cui: migliorando le configurazioni, riducendo la complessità del codice per l’esposizione automatica, il bilanciamento del bianco automatico, l’auto-aliasing, con conseguente riduzione dell’assorbimento di energia.

Poi, Microsoft si è concentrata sul rendering video, in particolare per le riunioni con molti partecipanti, dove gli utenti ricevono un flusso video per ogni partecipante visualizzato nel client Teams.

I video in arrivo possono avere diverse risoluzioni, che richiedono al client di ridimensionare ciascuno di essi. Una semplice griglia video 3×3 una volta richiedeva nove operazioni di rendering distinte.

Combinando i flussi e componendoli in un unico video, gli sviluppatori di Microsoft sono stati in grado di consolidare le operazioni di rendering video e ridurre significativamente i requisiti di alimentazione per ogni dispositivo utilizzato.

Alcune ottimizzazioni rilasciate nel 2021 erano indirizzate all’utilizzo delle risorse native dei sistemi operativi.

Questo, allo scopo di migliorare il modo in cui i frammenti di immagine vengono trasferiti durante il processo di rendering. Oltre che per consentire a Teams di sfruttare la GPU del dispositivo per supportare il miglioramento delle prestazioni di rendering.

Questo approccio è stato esteso anche all’anteprima video dell’utente, ha messo in evidenza Microsoft.

Per il futuro, Microsoft ha intenzione di continuare a lavorare a stretto contatto con i fornitori di chipset CPU e GPU per garantire che la prossima generazione di silicio sia ulteriormente ottimizzata per le videoconferenze di Teams.

Recentemente, Microsoft ha rilasciato ottimizzazioni del rendering mirate ai singoli componenti dello schermo, che hanno portato a ulteriori riduzioni del consumo energetico per la condivisione di video e applicazioni.

Altre ottimizzazioni per la condivisione dello schermo sono previste per la fine di quest’anno, ha aggiunto la società di Redmond.

Questi miglioramenti nel consumo energetico sono sottoposti a test progressivi per convalidare i vantaggi previsti. Inoltre, Microsoft sta valutando ogni nuova funzionalità di Teams pianificata, per garantire che i risultati nell’efficienza di elaborazione esistenti non siano compromessi.

Microsoft ha voluto condividere questi progressi per indicare come, mentre continua a lanciare nuove funzionalità in Teams, l’azienda si dedichi anche ad assicurarsi che queste esperienze siano ottimizzate per tutti gli utenti, indipendentemente dalla rete e dai dispositivi utilizzati.