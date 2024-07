Come iniziare a usare l’AI integrata nel browser Opera su desktop

Abbiamo visto come di recente l’azienda abbia presentato in fase early access Opera One R2, la nuova versione del suo browser desktop di punta. Un aggiornamento che – oltre al design rinnovato e ad altre novità – potenzia ulteriormente le funzionalità AI integrate nel browser.

Opera One integra un’esperienza basata sull’intelligenza artificiale sin dal suo primo lancio, avvenuto nel 2023. È stato uno dei primi browser AI-powered e negli ultimi mesi, oltre alla progettazione della nuova major release in arrivo, il team ha rifinito l’esperienza basata su intelligenza artificiale e l’ha espansa anche al browser mobile e alla versione ottimizzata per il gaming.

Vediamo allora come si usa l’AI integrata in Opera, ricordando che l’interfaccia utente conoscerà un redesign nella imminente nuova major release.

Si chiama Aria l’intelligenza artificiale di Opera, che consente all’utente di sbloccare la potenza dell’AI all’interno del browser. Aria si basa su LLM ma non su un unico modello proprietario, bensì su diversi modelli linguistici di grandi dimensioni di terze parti, principalmente il Generative Pre-trained Transformer di OpenAI o il PaLM di Google.

L’engine AI utilizza tali modelli per comprendere il prompt in linguaggio naturale dell’utente, elaborare le risposte con l’AI generativa e rispondere a sua volta in linguaggio naturale, così come siamo abituati a fare in chatbot AI come ad esempio ChatGPT.

Per avviare una chat con Aria per prima cosa è necessario avere eseguito l’accesso con il proprio account Opera. Se non abbiamo effettuato il login, il browser ci chiederà di autenticarci o, se non abbiamo un account, di creare un account.

Una volta effettuato il login con il nostro account Opera, abbiamo a disposizione tre modi per avviare una nuova chat con Aria nel browser.

Il primo, è con un clic sull’icona di Aria nella barra laterale di Opera (oppure, se la scheda Aria è già aperta e abbiamo appena effettuato il login, con un semplice clic sul pulsante Inizia).

Nel pannello della nuova chat, vediamo alcuni suggerimenti di prompt preimpostati, e la familiare casella di testo del prompt nella parte inferiore. Qui possiamo fare domande e richieste all’AI che possano aiutarci nelle attività quotidiane della vita personale e del lavoro, come ad esempio: “Suggeriscimi un titolo per la presentazione di un nuovo servizio di hosting di siti web per le piccole imprese”.

Il secondo modo per avviare una conversazione con Aria è mediante l’abbreviazione di tastiera cmd + / (sul Mac, come nel nostro esempio; su Windows è Ctrl + /). Questo shortcut apre la Command Bar per la linea di comando.

Questa modalità è molto utile per un utilizzo durante la navigazione sul web e per eseguire domande che abbiano come contesto la pagina web che stiamo consultando. La Command Bar consente di inviare il prompt senza lasciare l’ambiente della pagina web.

Inoltre, premendo TAB, possiamo attivare la modalità Page Context (Contesto della Pagina), che ci consente di fare domande ad Aria riguardanti il contenuto stesso della pagina web aperta.

Ad esempio, possiamo chiedere ad Aria di riassumere il contenuto della pagina o di tradurlo.

Se desideriamo integrare la conversazione nella finestra della chat standard di Opera, possiamo farlo con un clic sul pulsante Continua nella Chat.

Per tornare dal Contesto della Pagina alla modalità normale della linea di comando, basta premere nuovamente TAB nella Command Bar.

Anche il terzo modo per avviare una chat è integrato con il contenuto del documento.

Selezionando una parola o un brano di testo, il menu a tendina mostra alcune opzioni che si basano sull’intelligenza artificiale Aria; ad esempio: “Esplora di più”, “Traduci”. Selezionando una di queste opzioni, possiamo approfondire con l’AI, in modo rapido e semplice, i termini o i temi evidenziati.

È possibile saperne di più sul funzionamento dell’AI, sui limiti di utilizzo e sulle caratteristiche di protezione e privacy dei dati nel sistema di help online di Opera.