Come i PC RTX AI abilitano l’Agentic AI per risolvere autonomamente problemi complessi tramite l’AI generativa

AnythingLLM, accelerato da NVIDIA RTX, lancia il Community Hub per la condivisione di prompt, comandi slash e skill dell’Agentic

L’intelligenza artificiale generativa ha rivoluzionato il modo in cui le persone sviluppano le proprie idee. L’Agentic AI compie un ulteriore progresso, sfruttando un ragionamento avanzato e autonomo, insieme a una pianificazione iterativa, per affrontare e risolvere problemi complessi che richiedono più fasi.

AnythingLLM è un’applicazione desktop open-source personalizzabile che consente agli utenti di integrare senza problemi le funzionalità dei modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) in varie applicazioni localmente sul proprio PC. Consente agli utenti di sfruttare l’intelligenza artificiale per attività quali la generazione di contenuti, la sintesi e altro ancora, adattando gli strumenti alle esigenze specifiche.

Accelerato su PC NVIDIA RTX AI, AnythingLLM ha lanciato un nuovo Community Hub dove gli utenti possono condividere prompt, comandi slash e skill degli Agentic AI e sperimentare la creazione e l’esecuzione di agenti AI in locale.

Affrontare e risolvere in modo autonomo problemi complessi e multi-fase con l’intelligenza artificiale agenziale

Gli Agentic AI ampliano le potenzialità dei chatbot. Sono in grado di comprendere il contesto delle attività, analizzare le sfide, sviluppare strategie e, in alcuni casi, eseguire autonomamente i compiti assegnati.

Ad esempio, mentre un chatbot potrebbe semplicemente suggerire un ristorante, un Agentic AI sarebbe in grado di fornire anche il numero di telefono per una prenotazione e aggiungere un promemoria al calendario dell’utente.

Gli Agentic AI sono progettati per perseguire obiettivi a lungo termine senza soffermarsi sulle singole attività. Attualmente, molte applicazioni basate su agenti sono in fase di sviluppo per gestire to-do list, orari, organizzare compiti, automatizzare le risposte alle e-mail, suggerire piani di allenamento personalizzati o pianificare viaggi.

Una volta attivato, un Agentic AI è in grado di raccogliere e analizzare dati provenienti da diverse fonti, inclusi i database. Utilizzando un LLM per il ragionamento, ad esempio per comprendere il compito, può generare soluzioni e funzioni specifiche. Se integrato con tool e software esterni, l’ Agentic AI è in grado di eseguire il compito assegnato.

Alcuni agenti più avanzati possono anche migliorare attraverso un ciclo di feedback: quando i dati generati vengono reimmessi nel sistema, l’agente diventa più intelligente e reattivo nel tempo.

Accelerati dai PC NVIDIA RTX AI, questi agenti possono eseguire inferenze e compiti più rapidamente di qualsiasi altro PC. Gli utenti possono utilizzare l’agente in locale per garantire la privacy dei dati, anche senza una connessione a Internet.

AnythingLLM: potenziare l’Innovazione nell’AI attraverso la Community e le tecnologie RTX

La community dell’AI sta già esplorando le potenzialità dell’intelligenza artificiale agenziale, sperimentando nuove modalità per sviluppare sistemi più intelligenti e performanti.

Applicazioni come AnythingLLM permettono ai developer di costruire, personalizzare e sfruttare facilmente l’AI agenziale con i loro modelli preferiti, come Llama e Mistral, e con tool come Ollama e LMStudio. AnythingLLM è ottimizzato per PC e workstation AI alimentati da RTX, dotati di Tensor Cores ad alte prestazioni, hardware dedicato che garantisce la potenza di calcolo necessaria per eseguire i modelli AI più avanzati e complessi.

AnythingLLM è stato progettato per rendere l’interazione con l’AI semplice, produttiva e accessibile a tutti. Consente agli utenti di interagire con i propri documenti tramite interfacce intuitive, di utilizzare Agentic AI per gestire attività complesse e personalizzate, e di eseguire modelli LLM all’avanguardia localmente su PC e workstation con RTX. Ciò significa avere accesso diretto a risorse, tool e applicazioni locali che solitamente non sono compatibili con applicazioni basate su cloud o browser, o che richiedono configurazioni avanzate e conoscenze tecniche. Sfruttando la potenza delle GPU NVIDIA RTX, AnythingLLM offre un’intelligenza artificiale più veloce, intelligente e reattiva per una varietà di workflow, tutto integrato in un’unica applicazione desktop.

Il Community Hub di AnythingLLM offre agli appassionati un accesso facile ai prompt di sistema per orientare il comportamento degli LLM, consente di scoprire comandi slash per migliorare la produttività, di sviluppare competenze specializzate per Agentic AI su workflow unici e tool personalizzati, e di accedere alle risorse locali sul dispositivo.

Alcuni esempi di competenze degli agenti disponibili nel Community Hub includono assistenti per Microsoft Outlook, agenti per la gestione del calendario, ricerche sul Web, controllori per assistenti domestici, e agenti per il popolamento e l’integrazione di endpoint e servizi API personalizzati per casi d’uso specifici.

Permettendo agli appassionati di AI di scaricare, personalizzare e utilizzare i workflow agenziali sui propri sistemi con il massimo rispetto per la privacy, AnythingLLM stimola l’innovazione e rende più semplice sperimentare le tecnologie più recenti, sia che si tratti di creare un assistente per fogli di calcolo o di gestire workflow più complessi.