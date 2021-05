Come gestire la posta in arrivo in Gmail con un clic

La Posta in arrivo di Gmail, soprattutto in questo periodo in cui le comunicazioni sono per la maggior parte digitali, è un ambiente in cui trascorriamo una buona parte del nostro orario lavorativo.

Senza contare le mail personali e di altro tipo. Gestire al meglio questa mole di messaggi di posta elettronica può risultare time consuming.

Per fortuna Gmail ci aiuta con numerose funzioni sviluppate per aumentare la produttività e consentirci di gestire il traffico di email in modo efficiente.

Ma anche questa ricchezza di funzioni può in alcuni casi rendere ancora più tortuose le attività quotidiane con la Posta in arrivo.

Un metodo per gestire la Posta in arrivo in Gmail in modo semplice e veloce c’è. È sempre a portata di mano e accessibile in modo facile e intuitivo. Forse, proprio per questo, è a volte sottovalutato.

Stiamo parlando dello sfruttare il menu contestuale nella Posta in arrivo di Gmail. Basta un clic con il pulsante destro del mouse per tenere tutto sotto controllo in modo rapido e senza mai interrompere il flusso di lavoro.

Dunque, scorrendo i messaggi della Posta in arrivo in Gmail, quando c’è un messaggio a cui desideri applicare un’azione senza necessariamente prima aprirlo, fai clic con il pulsante destro del mouse su di esso.

Qui trovi replicati i comandi a cui solitamente accedi con i pulsanti della barra degli strumenti. E altri che di solito sono accessibili in modo meno diretto.

Ad esempio: c’è un messaggio che vuoi aprire per leggere il contenuto con maggiore attenzione, ma magari non subito? Il comando Apri in un’altra finestra del menu contestuale, quando fai clic destro su un messaggio, potrebbe fare al caso tuo.

In questo modo puoi tenere aperto il messaggio in una nuova finestra mantenendo la visualizzazione attuale sulla Posta in arrivo. Puoi anche rimandare a un secondo momento la lettura, mantenendo comunque il messaggio aperto in una sua finestra, per evitare di scordarlo tra le tante mail ricevute.

Un’altra operazione veloce abilitata dal menu contestuale, molto comoda, è la possibilità di effettuare con un singolo clic la ricerca delle email provenienti da un mittente specifico.

Basta fare clic destro sul messaggio e selezionare l’opzione Trova email da.

Il clic destro sul messaggio dà un accesso veloce anche alle numerose opzioni di Gmail per organizzare i messaggi: Archivia, spostare, etichettare e così via.