Come gestire il copyright di immagini su Facebook

Per Facebook ha una certa importanza il fatto che la piattaforma social sia un luogo sicuro e di valore su cui i content creator possano condividere i loro contenuti, ed è consapevole che per i creativi e i publisher un elemento chiave è la gestione e la tutela della loro proprietà intellettuale.

A questo scopo la società di Mark Zuckerberg ha già sviluppato e fornisce strumenti come Rights Manager in Creator Studio progettati al fine di aiutare i creatori e gli editori che dispongono di un ampio catalogo di contenuti a controllare meglio quando, come e dove questi loro contenuti vengono condivisi su Facebook e Instagram.

Un modo, forse, anche per Facebook stessa per tutelarsi dall’essere chiamata a rispondere di eventuali infrazioni del copyright.

Ora Facebook ha ampliato questo ventaglio di strumenti introducendo Rights Manager for Images, una nuova versione di Rights Manager che utilizza la tecnologia di corrispondenza delle immagini per aiutare i creatori e gli editori a proteggere e gestire il contenuto delle immagini su larga scala.

Per accedere a Rights Manager, gli amministratori della pagina possono inviare una richiesta riguardante i contenuti che hanno creato e che desiderano proteggere, e Rights Manager troverà i contenuti corrispondenti su Facebook e Instagram.

Le impostazioni, ha spiegato Facebook, possono essere modificate per corrispondere a criteri quali la proprietà dei contenuti da applicare in tutto il mondo o solo in determinate aree geografiche.

Oltre a questi strumenti gratuiti di gestione dei contenuti che l’azienda del popolare social network offre per aiutare i proprietari di diritti a combattere le violazioni, Facebook sottolinea anche la disponibilità di un sistema di segnalazione della Intellectual Property, di una policy specifica per chi pubblica ripetutamente su Facebook contenuti che violano i diritti di proprietà intellettuale di altre persone e organizzazioni, e di altre misure progettate per la tutela del copyright.