Come gestire al meglio le cose da fare su iPhone, con Promemoria e Calendario di iOS 18

Tra le novità di iOS 18 per l’organizzazione delle attività e la produttività quotidiana, c’è la possibilità di visualizzare nel Calendario di iPhone i promemoria programmati.

Questa nuova funzione di integrazione tra le due preziose utility di iPhone offre agli utenti un nuovo strumento per rimanere organizzati e gestire al meglio le cose da fare nel contesto delle attività e degli eventi del giorno, della settimana e del mese.

Grazie all’aggiornamento iOS 18, non solo è possibile visualizzare i task che abbiamo programmato nell’app Promemoria direttamente nel Calendario di iPhone, insieme a tutti gli altri eventi, ma – sempre all’interno dell’app Calendario –, possiamo anche modificarli, contrassegnarli come completati e crearne e programmarne di nuovi.

Vediamo allora come sfruttare questa integrazione tra i contenuti delle app Promemoria e Calendario di iPhone, con le nuove funzionalità introdotte da Apple con l’aggiornamento iOS 18.

Visualizzare i promemoria programmati nell’app Calendario di iPhone

L’app Promemoria di iPhone è utile per aiutarci a fissare e a ricordarci le cose da fare. Ora, possiamo visualizzare i promemoria anche nell’app Calendario di iOS 18, oltre che nell’apposita app.

Per farlo, per prima cosa apriamo l’app Calendario di iPhone e facciamo tap su Calendari, al centro della parte inferiore della schermata.

In questa schermata, possiamo selezionare i calendari da visualizzare e personalizzare altre opzioni. Tra queste, ora c’è anche Promemoria programmati: quando il relativo controllo è attivo, i promemoria programmati vengono visualizzati nel calendario.

Facciamo attenzione alla parola chiave di questa integrazione, che è “programmati”: cioè, vengono visualizzati nell’app Calendario, nei relativi giorni e orari, i promemoria per i quali abbiamo impostato una data (o data e ora).

Chiaramente, questo vale anche per la scelta opposta. Se, per un qualunque motivo, non desideriamo che i promemoria programmati siano visualizzati nell’app Calendario di iOS 18, procediamo all’incontrario: tocchiamo Calendari, nella parte inferiore dello schermo, e deselezioniamo l’opzione Promemoria programmati.

Creare promemoria direttamente nell’app Calendario di iOS 18

L’integrazione tra le app Promemoria e Calendario di iPhone con iOS 18 non si limita alla sola visualizzazione. Ora possiamo anche creare promemoria direttamente all’interno del Calendario.

Nell’app Calendario di iPhone, tocchiamo sul “+” (il segno più) nell’angolo in alto a destra della schermata.

Nella schermata Nuovo, nella parte superiore, invece di Evento (come faremmo di solito per il Calendario), selezioniamo Promemoria.

Quindi, inseriamo un titolo per il nostro promemoria, nell’apposito campo di testo, e impostiamo una data, toccando su Data e selezionandola dal calendario.

Inoltre, come opzioni aggiuntive, possiamo anche inserire delle note, impostare un orario specifico, configurare una ripetizione, scegliere un elenco in cui aggiungere il nuovo promemoria.

Facendo tap su Dettagli possiamo aggiungere ulteriori informazioni al nostro promemoria, come un tag, un’immagine, una posizione, un avviso anticipato e altro ancora.

Quando abbiamo completato la composizione del nostro promemoria, facciamo tap su Aggiungi nell’angolo in alto a destra della schermata.

Il promemoria apparirà tra gli eventi del Calendario, nella data e ora impostate. Con un tap sul titolo, potremo aprire la scheda con tutti i dettagli che abbiamo aggiunto in fase di creazione del promemoria.

Al tempo stesso, la nuova “cosa da fare” è aggiunta anche all’elenco che abbiamo selezionato (o a quello di default, se non è stato scelto esplicitamente uno diverso) dell’app Promemoria.

Modificare e segnare come completati i promemoria nell’app Calendario

Rispetto agli eventi, una caratteristica peculiare dei promemoria, i cosiddetti to-do, è quella di poterli contrassegnare come completati. Si tratta dell’azione che ci consente di mantenere l’attenzione sulle cose ancora da fare.

Anche questo possiamo farlo direttamente dall’app Calendario di iPhone, con iOS 18.

I promemoria programmati vengono visualizzati nell’app Calendario con un cerchio blu accanto al nome. Come siamo abituati a fare nell’app Promemoria, anche nel Calendario per contrassegnare un promemoria come completato, basta toccare sul cerchio di fianco al nome.

Una volta contrassegnato il promemoria come completato, il cerchio sarà pieno e il titolo del promemoria apparirà in grigio.

Lo stato di completato sarà sincronizzato anche nell’app Promemoria. Anche qui, il promemoria completato sarà raffigurato con il cerchio pieno e con il titolo in grigio. Oppure, se non è attiva l’opzione Mostra completati, scomparirà dall’elenco dei promemoria.

Oltre che contrassegnarli come completati, all’interno dell’app Calendario possiamo eseguire delle operazioni di modifica dei promemoria, o anche eliminarli del tutto.

Per modificare un promemoria nell’app Calendario di iPhone, per prima cosa bisogna toccare sul suo nome.

Nella schermata Dettagli promemoria, facciamo quindi tap su Modifica nell’angolo in alto a destra.

L’app Calendario di iOS 18 mostra di nuovo la schermata dei dettagli del promemoria, analoga a quella di creazione di un nuovo promemoria, e qui possiamo modificare i vari campi. Quando abbiamo completato le modifiche, tocchiamo Fine per confermarle e salvarle. In alternativa, tocchiamo su Annulla per uscire dalla modalità di modifica senza salvare i cambiamenti apportati.

Nella schermata Dettagli promemoria, oltre al pulsante Modifica troviamo anche quello Elimina promemoria, in basso: la sua funzione abbastanza esplicita è quella di eliminare del tutto il promemoria. Ciò avviene dopo aver fatto tap su Elimina promemoria e dopo aver confermato la nostra effettiva volontà di eliminare il promemoria.

In ogni caso, anche dopo aver confermato l’eliminazione, c’è ancora una possibilità per recuperare il promemoria, se abbiamo cambiato idea. I promemoria cancellati rimangono infatti disponibili per 30 giorni nell’elenco Eliminati di recente dell’app Promemoria.

Entro tale scadenza, possiamo recuperarlo da qui. Dopo la scadenza dei 30 giorni, i promemoria vengono eliminati definitivamente e in modo permanente.