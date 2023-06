Come filtrare il rumore ambientale durante una chiamata con iPhone

Isolamento vocale è una interessante funzione di iPhone che si occupa di filtrare i suoni di sottofondo che possono disturbare una chiamata, in modo che la voce possa risaltare in modo più chiaro.

La modalità Isolamento vocale blocca – o quanto meno riduce – il rumore ambientale e fa sì che, del segnale catturato dal microfono di iPhone, la maggiore priorità sia data alla nostra voce, in modo che risulti più intelligibile a chi ci ascolta, quando siamo in un ambiente in cui ci sono dei suoni di sottofondo che possono risultare troppo presenti.

Inizialmente questa funzione era disponibile solo nelle chiamate FaceTime ma di recente (per l’esattezza a partire dall’aggiornamento software iOS 16.4) Apple ha esteso la sua disponibilità anche alle normali telefonate.

La modalità Isolamento vocale è accessibile solo quando c’è una chiamata attiva, e non si tratta di un’opzione che potremmo definire subito a portata di dito: in realtà è un po’ nascosta.

Vediamo allora come attivare Isolamento vocale durante una chiamata cellulare con iPhone.

Con la telefonata attiva, apriamo il Centro di Controllo con uno swipe. Per aprire Centro di Controllo su un iPhone con Face ID, occorre scorrere con il dito verso il basso dall’angolo in alto a destra dello schermo; su un iPhone con il tasto Home dobbiamo invece scorrere con il dito verso l’alto dal bordo inferiore dello schermo.

Una volta aperto il Centro di Controllo di iPhone, in alto possiamo vedere il pulsante Microfono, verosimilmente impostato in modalità Standard. Tocchiamo quindi su di esso.

iPhone presenta un menu con tre opzioni per il Microfono: Standard è quella attiva.

Tocchiamo su Isolamento vocale per attivare questa funzionalità e bloccare il rumore dell’ambiente, rendendo più nitida la nostra voce durante la chiamata.

Tornando al Centro di Controllo, la modalità attiva del Microfono è ora Isolamento vocale.

Chiaramente, se desideriamo tornare alla modalità Standard, basta fare lo stesso percorso e attivare la relativa opzione.

Abbiamo notato che, tra le opzioni per il microfono, c’è anche una terza opzione, Ampio spettro. Questa rimane tutt’ora disponibile solo durante una chiamata FaceTime: con le chiamate cellulari iPhone ci avvisa infatti che “Ampio spettro” non è attualmente disponibile.