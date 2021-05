Come gestire i propri impegni con le notifiche di Google Calendar

Per chi usa molto Google Workspace come spazio digitale di lavoro e si affida a Google Calendar per tenere traccia degli eventi, l’impostazione delle notifiche può essere importante per non perdere mai un appuntamento o un’attività, e non arrivare tardi.

Vediamo come farlo in Google Calendar per web.

Google Calendar può notificare agli utenti le informazioni sugli eventi via email e tramite avvisi nel browser o notifiche desktop. Per gli avvisi e le notifiche, Google Calendar deve essere aperto e il browser supportare tale funzione.

Inoltre, le notifiche desktop devono essere autorizzate. Per il browser Google Chrome, tale autorizzazione può essere concessa (o negata) in Impostazioni > Privacy e sicurezza > Impostazioni sito > Notifiche.

Quando crei un evento in Google Calendar, puoi regolare quando desideri che ti venga notificato l’avviso per l’evento a cui devi partecipare. Ma, se ti trovi a modificare sempre questa impostazione che viene proposta di default, non sarebbe più comodo avere già i valori che utilizzi più spesso precompilati come scelta predefinita?

È possibile modificare le impostazioni di notifica che Google Calendar applica di default agli eventi di uno specifico calendario.

In Google Calendar, fai clic sull’icona delle Impostazioni (quella a forma di ingranaggio in alto a destra) e poi su Impostazioni.

Nella colonna sinistra delle Impostazioni, scorri fino a visualizzare il gruppo Impostazioni per i miei calendari e, tra questi, fai clic su quello di cui desideri modificare la configurazione di default per le notifiche.

Nelle Impostazioni del calendario selezionato, scorri fino a visualizzare il gruppo di controlli Notifiche di eventi.

Qui, personalizza e aggiungi le notifiche di default che desideri che Google Calendar ti presenti come opzione predefinita ogni volta che crei un nuovo evento.

Innanzitutto scegliendo tra Notifica e Email per una notifica, poi impostando il tempo e, se lo ritieni necessario, aggiungendo altre notifiche.

Ora, quando crei un nuovo evento vedrai che la sezione delle notifiche è già preimpostata nel modo in cui hai personalizzato le impostazioni predefinite. Chiaramente, in un singolo evento puoi anche ulteriormente modificare, aggiungere ed eliminare le notifiche nel modo che preferisci.