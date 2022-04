Come Dell aiuta i retailer con tecnologie edge innovative

Dell Technologies ha annunciato di aver ampliato le proprie soluzioni edge per aiutare i retailer a offrire customer experience più efficaci attingendo ai dati generati all’interno dei punti vendita.

Dai sistemi ordina e ritira di prodotti alimentari fino alle casse frictionless e alle soluzioni per la prevenzione dei furti – sottolinea Dell –, i retailer utilizzano tecnologie edge in linea con le esigenze del settore per creare customer experience rispondenti alle esigenze dei clienti.

Un recente studio di 451 Research, parte di S&P Global Market Intelligence, e commissionato da Dell ha evidenziato come questo trend sia destinato a crescere, con il 77% dei retailer che prevede di aumentare significativamente le installazioni edge nel corso dei prossimi due anni.

Tuttavia, senza un approccio olistico, secondo Dell il deployment di nuove tecnologie su più sedi distribuite geograficamente può portare alla frammentazione in silos di soluzioni complesse con la conseguenza di incrementare i costi della gestione It da parte dei retailer.

Le nuove funzionalità presentate da Dell riuniscono tecnologie edge affinché i retailer possano gestire e scalare facilmente le loro infrastrutture dai data center fino all’edge e attivare applicazioni di intelligenza artificiale digitali e in-store per creare esperienze migliori all’interno dei punti vendita.

Dell Validated Design for Retail Edge – che sarà disponibile a livello mondiale da giugno 2022 – semplifica e consolida applicazioni e infrastrutture edge per il retail su un unico stack infrastrutturale rendendone efficiente il deployment, la gestione e il supporto.

Grazie all’integrazione con VMware Edge Compute Stack, la soluzione fornisce ai retailer un’unica gestione dell’It presente all’edge che abbraccia tutti i punti vendita per monitorare lo stato dei sistemi, creare e gestire applicazioni edge e aiutare a scalare in modo sicuro aggiungendo ulteriori sedi.

In collaborazione con Deep North e la sua piattaforma di analisi video intelligente, la soluzione supporta applicazioni basate su intelligenza artificiale che aiutano i retailer a valorizzare gli insight dei dati per migliorare l’esperienza di shopping in-store.

Come, ad esempio: ottimizzare il posizionamento dei prodotti, monitorare l’inventario, supportare gli acquirenti evitando loro lunghe code alle casse e spostando il personale all’interno del negozio dove può risultare di maggior supporto.

Dell continua inoltre a introdurre innovazioni edge nel proprio portfolio infrastrutturale, per aiutare le aziende a semplificare i deployment.

Clienti e partner possono collaborare su applicazioni e tecnologie edge all’interno delle strutture Dell Technologies Customer Solution Centers Innovation Labs.

Con un nuovo laboratorio a Round Rock, in Texas, questi hub dedicati alla collaborazione aiutano i clienti a collaudare le tecnologie edge esistenti e progettare soluzioni proof of concept personalizzate per gestire al meglio le particolari necessità dei workload tipici delle aziende che operano nel retail, nel manifatturiero, nella sanità e in altri settori verticali.

Per esempio – sottolinea l’azienda –, i retailer possono convalidare e collaudare soluzioni per tracciare l’assortimento prima di implementarle nei punti vendita così da semplificare e velocizzare le installazioni all’edge.

Enterprise SONiC Distribution by Dell Technologies 4.0, un sistema operativo di rete agile e scalabile basato su codice open source, si estende adesso attraverso i data center per arrivare fino all’edge.

Grazie a switch di rete in grado di connettere molteplici sedi, i clienti possono implementare, gestire e monitorare le loro installazioni edge attraverso i tool che già utilizzano nei data center.

La nuova soluzione razionalizza le operazioni, aumenta la flessibilità e rafforza le capacità di disaster recovery e continuità operativa.

Per esempio, grazie all’integrazione delle reti offerta da SONiC 4.0, i retailer possono gestire più agevolmente le loro infrastrutture dai data center fino ai punti vendita e ad altri siti edge attraverso un singolo fabric di rete unificato.

Le soluzioni edge di Dell per i retailer arricchiscono Dell Validated Design for Manufacturing Edge, che a breve supporterà Digital Performance Management, la nuova soluzione di PTC basata su ThingWorx.

I servizi Dell ProDeploy e ProSupport aiutano i retailer ad accelerare i deployment in ambito edge e ne supportano gli ambienti attraverso più di 60.000 partner e professionisti dedicati in oltre 170 Paesi.

