Come creare una full immersion personalizzata su iPhone con iOS 16

La funzionalità Full immersion di iOS ci consente di ridurre le distrazioni e limitare le notifiche durante specifiche attività che stiamo portando avanti su iPhone o momenti specifici della giornata.

Tra le full immersion predefinite, ci sono ad esempio: Non disturbare, Guida, Lavoro, Sonno. Queste possono essere configurate in modo da rispecchiare le nostre esigenze. Ma abbiamo un’opzione in più.

Possiamo anche creare una nostra full immersion di iOS personalizzata, da usare quando siamo impegnati in un’attività o siamo in un posto che ci richiedono di limitare il numero di distrazioni e interruzioni che riceviamo su iPhone.

Vediamo come fare, con un iPhone che esegue iOS 16.

Per prima cosa, apriamo Impostazioni e selezioniamo Full immersion.

Possiamo vedere la lista delle full immersion predefinite: per crearne una nuova, personalizzata, tocchiamo sul tasto più (+) nell’angolo in alto a destra.

Nella schermata successiva, tocchiamo su Personalizzata.

Come primo passaggio, inseriamo un nome per la nostra full immersion personalizzata e scegliamo la sua icona e il suo colore. Poi tocchiamo su Avanti.

iOS ci propone un riepilogo delle opzioni che abbiamo a disposizione: tocchiamo su Personalizza full immersion per configurare subito il suo comportamento.

Potremo modificare in qualsiasi momento la configurazione: la nostra nuova full immersion (nel nostro esempio con il nome “Scrittura”) appare ora nella lista e basta un tocco su di essa per accedere alla configurazione.

Tra le opzioni di configurazione della full immersion di iOS, possiamo innanzitutto modificare il nome, l’icona e il colore che abbiamo scelto al momento della creazione.

Poi, la funzione principale della full immersion: silenziare o consentire le notifiche dalle app e dalle persone selezionate.

iOS fornisce poi una serie di opzioni aggiuntive. Ad esempio, per le persone, possiamo decidere di abilitare le chiamate solo dalle persone consentite o da determinati gruppi o da tutti e così via; di consentire le chiamate ripetute; di consentire le chiamate dalle persone con notifiche silenziose, o dai contatti di emergenza e altro. Oppure, per le app, di attivare le Notifiche urgenti.

Possiamo personalizzare le opzioni delle notifiche, tra cui se mostrare o meno nella schermata di blocco o di nascondere i badge.

Associate alla full immersion, possiamo scegliere una schermata di blocco e una pagina della schermata Home. Inoltre, possiamo impostare delle automazioni per l’attivazione smart.

Inoltre – novità di iOS 16 – possiamo aggiungere i filtri full immersion.

Torneremo con articoli di approfondimento sulle opzioni di configurazione delle full immersion di iPhone disponibili in iOS.