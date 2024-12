Come creare shortcut e widget per ChatGPT nelle schermate Home e di blocco di iPhone

Per chi utilizza abitualmente l’app ufficiale ChatGPT per iPhone, ci sono diversi strumenti che permettono di accedere rapidamente ad essa da varie posizioni di iOS.

Possiamo creare un comando rapido o un segnalibro, o impostare un widget, non solo per aprire l’app, ma anche per lanciarla direttamente in una delle modalità di ChatGPT: la classica chat testuale, la modalità voce o la nuova funzionalità di ricerca web. Partiamo proprio dalla ricerca.

Di recente OpenAI ha introdotto ChatGPT search, la nuova funzionalità che porta nel chatbot il meglio – come afferma l’azienda stessa – dell’esperienza di SearchGPT, tecnologia progettata per arricchire ulteriormente la potenza dei modelli AI con la capacità di condurre ricerche di informazioni aggiornate sul web in tempo reale.

Uno shortcut per SearchGPT sulla schermata Home di iPhone

Da poco OpenAI, con un aggiornamento della propria app per iOS, ha aggiunto proprio il supporto per SearchGPT alle già esistenti integrazioni tra ChatGPT e l’app Comandi rapidi e i widget di iPhone.

Questa nuova integrazione consente di aggiungere alla schermata Home di iOS un segnalibro per lanciare in modo rapido su iPhone una ricerca web con la nuova modalità SearchGPT dell’app ChatGPT.

Vediamo come fare.

Per prima cosa, verifichiamo che su iPhone sia installata l’ultima versione dell’app ChatGPT, poiché questa nuova opzione è stata aggiunta da OpenAI con un recente aggiornamento.

Quindi, apriamo l’app Comandi Rapidi di iPhone.

Nell’app Comandi Rapidi, scorriamo fino a individuare la sezione ChatGPT oppure cerchiamo direttamente “ChatGPT” nella casella di ricerca.

Poi tocchiamo sull’intestazione ChatGPT > (non su uno dei singoli shortcut contenuti in quella categoria) per visualizzare tutti i comandi associati all’app di OpenAI.

Tra di essi, possiamo vedere che ora c’è anche un’azione denominata “Open SearchGPT”.

Tocchiamo e teniamo premuto su Open SearchGPT finché non appare il menu contestuale.

Nel menu contestuale, facciamo tap su Aggiungi alla schermata Home.

Nella schermata successiva abbiamo la possibilità di rinominare il comando rapido, di personalizzare l’icona, di utilizzare uno dei simboli disponibili e di modificare il colore.

Quando siamo soddisfatti, facciamo tap su Aggiungi nell’angolo in alto a destra. In alternativa, possiamo anche annullare l’intera operazione.

L’app Comandi Rapidi di iPhone aggiungerà lo shortcut alla griglia della schermata Home di iOS: apparirà con la sua icona, proprio come una qualsiasi app di iOS.

Un semplice tap su di esso aprirà direttamente l’app ChatGPT impostata automaticamente nella modalità Cerca.

Come creare un comando rapido di iPhone per ChatGPT

Invece di Open SearchGPT, avremmo anche potuto scegliere – ad esempio –, il comando Open ChatGPT, che apre semplicemente l’app, o Ask ChatGPT, che apre una finestra in cui possiamo digitare una richiesta per il chatbot, senza aprire l’app, o Start voice conversation, che, invece di una chat testuale, avvia una conversazione vocale in ChatGPT: eventualmente, se disponibile, con la funzionalità voce avanzata.

Le azioni di ChatGPT possono essere utilizzate e assemblate per costruire comandi rapidi anche articolati, con l’omonima app di iOS.

Vediamo, come prossimo esempio, come creare un comando rapido molto semplice.

Apriamo dunque l’app Comandi rapidi di iPhone e, nella schermata Tutti i comandi rapidi, tocchiamo sull’icona “+” (più) nell’angolo in alto a destra per creare un nuovo comando rapido.

Nell’editor di comandi rapidi, per prima cosa tocchiamo sul titolo – al centro nella parte superiore della schermata –, che l’app ha assegnato automaticamente (qualcosa del tipo “Nuovo comando 1”, come nel nostro esempio) e tocchiamo su Rinomina.

Il titolo diventa editabile e possiamo modificarlo in modo che la sua funzione sia chiara: nel nostro esempio, abbiamo scelto “Conversa con ChatGPT”. Poi facciamo tap sul tasto fine della tastiera virtuale.

Volendo, possiamo assegnare un’altra icona al comando rapido, sempre toccando il titolo e toccando Scegli icona dal menu contestuale. Possiamo personalizzare l’icona selezionando sia un simbolo che un colore.

Ora, affinché esso serva effettivamente a qualcosa, al nostro comando rapido dobbiamo aggiungere (almeno) un’azione.

Possiamo farlo nel pannello in basso, dove è presente anche la casella di ricerca Cerca azioni.

Scorriamo l’elenco delle app e delle categorie fino a individuare ChatGPT (oppure digitiamo “ChatGPT” nella casella di ricerca) e selezioniamo ChatGPT.

Vedremo l’elenco le azioni disponibili: selezioniamo Open ChatGPT Voice.

Il nostro comando rapido è pronto: si tratta di un semplice shortcut che contiene solo l’istruzione di aprire una chat vocale di ChatGPT. Tocchiamo dunque Fine.

Ora il nostro comando rapido “Conversa con ChatGPT” figura nell’elenco dei comandi rapidi: vediamo come può esserci utile.

Widget per conversazioni vocali con ChatGPT

Possiamo provare il nostro shortcut essenziale, semplicemente con un tap su di esso nell’app Comandi rapidi. Serve solo per verificare che tutto funzioni come deve, ma è di scarsa utilità in questo modo.

Per prima cosa, quindi, aggiungiamo un widget alla schermata Home di iPhone, per poter avviare in modo veloce il nostro comando rapido, che a sua volta avvierà una conversazione vocale con ChatGPT.

Tocchiamo e teniamo premuto su un’area vuota della schermata Home di iOS dove vogliamo aggiungere il widget. Le icone delle app inizieranno a muoversi e due pulsanti appariranno nella parte superiore della schermata.

Facciamo tap sul pulsante “+” (più) nell’angolo in alto a sinistra e tocchiamo Aggiungi widget nel menu contestuale che si apre.

Scorriamo l’elenco fino a individuare “Comandi rapidi” e tocchiamo su Comandi rapidi.

Poi, individuiamo il nostro comando rapido “Conversa con ChatGPT” e facciamo tap su Aggiungi widget.

Mentre le icone della schermata Home continuano a muoversi, eventualmente spostiamo il widget nella posizione che preferiamo: quando siamo soddisfatti, tocchiamo su Fine.

Ora ci basta un tap sul riquadro del comando rapido Conversa con ChatGPT nella schermata Home di iPhone per avviare una interazione vocale con il chatbot di OpenAI, nella sua app per iOS.

Questo nostro esempio è molto semplice e basilare: è possibile esplorare potenzialità sicuramente più interessanti abbinando le azioni di ChatGPT a quelle di altre app e funzionalità di iOS, in comandi rapidi più complessi e articolati.

Tuttavia, anche questo semplice widget – oltre a poter essere una base di partenza per un flusso di lavoro più elaborato – può abilitare un paio di opzioni comode per chi usa quotidianamente ChatGPT su iPhone.

Ad esempio, sui modelli che lo supportano (iPhone 15 Pro/Pro Max e tutti gli iPhone 16) potremmo assegnare il nostro comando rapido al tasto hardware Azione del dispositivo, in modo da avviare una chat vocale con l’AI con un semplice e rapido clic.

Avviare ChatGPT dalla schermata di blocco di iPhone

Oppure, possiamo sfruttare il comando rapido per avviare ChatGPT dalla schermata di blocco di iPhone.

In realtà, abbiamo due modi di fare questo, e uno di essi non richiede un comando rapido. Vediamoli entrambi. Il primo prevede di sfruttare l’opzione dei widget della schermata di blocco.

Tocchiamo e teniamo premuto sulla schermata di blocco finché non si attiva la modalità di editing e personalizzazione.

Possiamo creare una nuova schermata di blocco ma, nel nostro esempio, procediamo con la personalizzazione di quella attiva, facendo tap su Personalizza, prima, e poi su Schermata di blocco.

Nella finestra di personalizzazione della Schermata di blocco, tocchiamo sull’area Aggiungi widget (quella sotto l’ora, che potrebbe già contenere delle icone se abbiamo già aggiunto dei widget in precedenza).

Nella lista, selezioniamo ChatGPT. Abbiamo due opzioni: un widget per aprire una chat “normale” di ChatGPT e uno per avviare una chat vocale. Tocchiamo o trasciniamo quella che desideriamo aggiungere: anche entrambe, se c’è lo spazio.

Dopodiché, chiudiamo il pannello Aggiungi widget, tocchiamo su Fine per uscire dalla modalità di personalizzazione e tocchiamo la Schermata di blocco per attivarla.

Ora, nella schermata di blocco abbiamo i due widget che ci consentono di avviare in modo rapido una chat di testo o vocale con ChatGPT (chiaramente previo sblocco dell’iPhone tramite Face ID).

Abbiamo visto in un nostro precedente articolo che iOS 18 consente ora di personalizzare i controlli della schermata di blocco di iPhone.

E questa è un’ulteriore opzione che abbiamo a disposizione, per avere sempre a portata di dita la possibilità di lanciare ChatGPT in modo rapido.

Nella modalità di personalizzazione della Schermata di blocco, che abbiamo appena visto, basta rimuovere uno dei controlli predefiniti, toccare il “+” (più) nella posizione vuota, scorrere la lista fino a trovare Comandi rapidi e fare tap su Comando rapido.

La finestra pop-up ci offre la possibilità di scegliere il comando rapido che desideriamo eseguire velocemente nella Schermata di blocco: selezioniamo il nostro Conversa con ChatGPT, tocchiamo la schermata e confermiamo le modifiche apportate toccando su Fine.

Ora, uno dei due controlli in basso nella Schermata di blocco di iPhone ci consente di avviare in modo semplice e rapido una chat vocale con ChatGPT.

I nostri esempi si basano su ChatGPT ma naturalmente possiamo utilizzare gli stessi strumenti con qualsiasi altra app per iPhone che supporti le funzionalità di iOS descritte.