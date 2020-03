Quando si riceve una chiamata su iPhone, in un momento in cui non si ha la possibilità di rispondere, c’è la possibilità di inviare, in risposta, un messaggio veloce e automatico, di quelli preimpostati.

Rispetto al rifiutare in tronco la chiamata, si tratta di un metodo senz’altro più utile e meno brusco, sia per chi chiama sia per chi riceve la telefonata. Esso offre la possibilità, ad esempio, di informare chi ci chiama che siamo impegnati in una riunione e che per questo motivo non possiamo rispondere; oppure, che ci preoccuperemo noi di richiamare appena possibile, e così via.

La funzione ci mette dunque a disposizione l’opportunità di fornire qualche informazione in più, rispetto al generico comportamento di un utente al momento occupato.

Quando si riceve una telefonata, oltre al tasto per rispondere (ed eventualmente quello per rifiutare la chiamata), sono presenti altre due opzioni, nella schermata di iPhone (nel nostro esempio funzionante con iOS 13).

Tocca Ricordamelo per impostare un promemoria che ti ricordi di richiamare la persona che ti sta contattando. Per chi chiama, l’esperienza è comunque di una telefonata annullata.

Per rispondere invece al chiamante con un messaggio di testo, tocca Messaggio.

iPhone mostrerà una serie di brevi testi con cui hai la possibilità di rispondere e che verranno inviati a chi ti chiama tramite un messaggio.

La persona che ha telefonato, e a cui hai risposto con un messaggio, riceverà per l’appunto il messaggio con un contenuto del tipo “Scusa ora non posso parlare”, “Sto arrivando”, “Posso chiamarti più tardi?”.

Tra le opzioni riguardanti il messaggio c’è anche la voce “Personalizza…”. Questa ti consente di digitare un messaggio personalizzato di tua scelta.

Esiste anche la possibilità di personalizzare le risposte veloci predefinite di iPhone.

Per fare questo, apri l’app Impostazioni di iOS e, nella lista delle sezioni, tocca Telefono.

Nella schermata Telefono delle Impostazioni, tocca Rispondi con messaggio.

Qui puoi modificare le risposte veloci predefinite, per personalizzarle come desideri, digitando nei rispettivi campi.