Come creare e visualizzare le attività nell’app Google Calendar su iPhone

Prima era possibile farlo solo nella versione web ma ora è possibile creare e visualizzare le attività, i task, in Google Calendar anche nelle app per iPhone e i dispositivi mobili Android.

Per gli utenti iPhone che per la produttività quotidiana si basano sulla piattaforma cloud di Big G è quindi ora possibile aggiungere e tenere d’occhio le attività sul proprio calendario (nell’app Google Calendar), mantenendo la visibilità sulle cose da fare e quando bisogna farle.

Questa funzione è ora disponibile sia su iOS sia su Android ma, essendo il roll out graduale, come di solito accade per i rilasci delle app e dei servizi Google, potrebbe volerci ancora qualche giorno prima di vederla nella propria app.

Vediamo allora innanzitutto come creare una nuova attività in Google Calendar su iPhone.

Per prima cosa, apri l’app Google Calendar dalla schermata Home di iOS.

2. Tocca sul pulsante circolare con il più (+) nell’angolo in basso a destra della schermata.

3. Nel menu a comparsa che viene visualizzato, oltre a Obiettivo, Promemoria ed Evento ora c’è anche la nuova opzione Attività. Tocca dunque su Attività.

4. Nella schermata successiva compila i campi della tua nuova attività. Innanzitutto assegna un nome al task e aggiungi eventualmente dei dettagli che lo descrivano. Seleziona poi la data e, se non è attiva l’opzione Tutto il giorno, l’orario. Puoi impostare la frequenza (la ripetizione) su Non si ripete oppure su ogni giorno, settimana, mese e anno; puoi anche personalizzarla. Infine, puoi scegliere a quale elenco di attività la nuova debba essere aggiunta.

5. Quando le informazioni sul task sono compilate come desideri, fai tap su Salva per aggiungere la nuova attività.

Il task appena aggiunto viene visualizzato da Google Calendar nella data che è stata impostata per quella attività. Google Calendar visualizza anche le attività create in Tasks o in altre app di Google.

Se non riesci a vedere i task nelle schede del calendario, controlla nella barra laterale di Google Calendar (che si apre con un tocco sul menu hamburger) che la casella Attività sia accesa.

Con un tap sulla singola attività puoi aprirne la scheda per visualizzare i dettagli e, se lo desideri, modificarli; così come per segnare l’attività come completata.

In quest’ultimo caso, l’attività rimane visibile in Google Calendar nella data impostata, ma il titolo sarà barrato.