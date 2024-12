Come ConTe.it ha ridotto i costi cloud del 40% con IBM Cloudability

ConTe.it aveva l’esigenza di migrare diversi processi aziendali nel cloud aumentando l’efficienza, la velocità operativa e riducendo i costi. Ha iniziato così il suo percorso di adozione dei servizi cloud nel 2016. L’iniziale e progressiva adozione è stata accompagnata da un inatteso aumento del costo dei servizi (TCO), che ha messo in discussione lo sviluppo e l’ampliamento di questa strategia.

Nel 2022, si è deciso di adottare IBM Cloudability, quale strumento di analisi e governance del cloud, ottenendo una riduzione dei costi cloud del 40%. Inoltre, grazie all’integrazione con il sistema di service management, è stato possibile ottenere un controllo granulare sui costi e ottimizzare il design dei servizi.

Questi risultati positivi sono stati ottenuti integrando Cloudability nei processi di continuous improvement della DevOps community del domain Technology.

I vantaggi della scelta di IBM Cloudability

Costi: le anomalie relative ai costi ora vengono automaticamente segnalate ed assegnate con specifici obiettivi ai team responsabili.

Velocità: grazie a questa integrazione, è possibile identificare e risolvere rapidamente le deviazioni anomale/inattese di costo, evitando che si trasformino nel tempo in problemi più grandi.

Ottimizzazione dei progetti: monitorando i costi in tempo reale, vengono prese decisioni consapevoli sulle risorse cloud da allocare ai diversi progetti, garantendo un utilizzo efficiente del budget.

Trasparenza: sia i team di sviluppo che quelli finanziari hanno una visibilità completa sui costi associati a ciascun progetto, favorendo una maggiore collaborazione e accountability.

Oltre alla riduzione complessiva dei costi cloud, è stato ottenuto un risparmio significativo su progetti specifici grazie a una gestione più accurata delle risorse.

Inoltre, l’automazione dei processi e la visibilità in tempo reale hanno liberato i team da attività operative e di routine, permettendo loro di concentrarsi su attività a più alto valore aggiunto.

Di conseguenza grazie alla centralizzazione dei dati e all’automazione dei processi, è stata migliorata significativamente anche la governance dell’IT.

L’adozione di IBM Cloudability si è rivelata una scelta vincente per ConTe.it. Ha permesso di ottenere un controllo completo sui costi cloud, di ottimizzare i progetti e di migliorare la collaborazione tra i diversi team. Considerando i riscontri positivi finora ottenuti ConTe.it sta ulteriormente rafforzando la strategia di classificazione delle risorse cloud (tagging), offrendo a figure non prettamente tecniche la possibilità di classificare i servizi cloud secondo una propria necessità professionale. L’obiettivo finale è quello di definire delle primitive di costo (unit metric) per ciascun servizio IT offerto ai clienti interni ed esterni, potendo così individuare con chiarezza se gli investimenti fatti vanno verso le corrette priorità.