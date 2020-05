Abbiamo visto come, nei recenti aggiornamenti software, Apple abbia introdotto la possibilità di condividere le cartelle di iCloud Drive dall’app File di iPhone e iPad così come dal Finder del Mac e dall’interfaccia web di iCloud.com.

Abbiamo già imparato come condividere le cartelle di iCloud Drive con iPhone e iPad, tramite l’apposita nuova funzione dell’app File. Qui vediamo invece come condividere le cartelle di iCloud Drive sul Mac e nell’interfaccia web di iCloud.com.

Condividere le cartelle di iCloud Drive su Mac

Innanzitutto, come dicevamo, per poter condividere le cartelle di iCloud Drive su Mac è necessario che sul proprio computer Apple sia in esecuzione macOS Catalina 10.15.4 o versione successiva: è infatti con questo aggiornamento del software di sistema che è stata introdotta la funzione.

L’operazione la si può eseguire in modo semplice, dal Finder di macOS.

In una finestra del Finder, seleziona iCloud Drive dalla barra laterale (se non visualizzi iCloud > iCloud Drive dalla barra laterale, seleziona Finder > Preferenze > Barra laterale per personalizzare quali elementi il Finder debba mostrare nella barra laterale delle finestre).

Fai clic su Condividi, nella barra degli strumenti della finestra del Finder, e dal menu a tendina, seleziona l’opzione Aggiungi persone.

Si apre una finestra che consente di scegliere come inviare l’invito e di impostare le opzioni di condivisione, in modo analogo a quanto avviene su iOS e iPadOS.

Puoi scegliere che possano accedere alla tua cartella condivisa Solo le persone che inviti oppure Chiunque disponga del link; inoltre, puoi impostare i Permessi su Modifiche abilitate (cioè gli utenti che accedono alla cartella sono autorizzati ad apportare modifiche) o Sola visualizzazione (possono solo visualizzare i file).

Una volta selezionato il metodo di invio dell’invito e impostate le opzioni di condivisione nel modo che preferisci, fai clic su Condividi e compila e invia l’invito, nelle modalità proprie del metodo che hai scelto, per condividere la cartella con altre persone.

Quando selezioni una cartella condivisa e fai clic su Condividi, nella barra degli strumenti della finestra del Finder, l’opzione di condivisione diventa Mostra persone.

In questo caso, il comando apre un pannello in cui hai la possibilità di aggiungere persone alla condivisione, rimuovere l’accesso alle persone invitate, modificare le opzioni di condivisione, interrompere del tutto la condivisione.

Condivisione delle cartelle di iCloud Drive dal web

Puoi condividere le cartelle di iCloud Drive anche con il browser, dall’interfaccia web di iCloud.

Per farlo, innanzitutto accedi a iCloud.com con il tuo account e, nella schermata iniziale di iCloud, seleziona iCloud Drive.

Sfoglia fino a individuarla e seleziona la cartella da condividere: poi, fai clic su Aggiungi persone nella barra degli strumenti in alto.

Anche in questo caso, puoi scegliere come inviare l’invito e personalizzare le opzioni di condivisione. E, anche nell’interfaccia web di iCloud, l’opzione Aggiungi persone per le cartelle condivise diventa Mostra persone, che presenta la possibilità di modificare una condivisione attiva.