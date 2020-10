Come collegarsi a Internet da Pc Windows con l’hotspot di iPhone

La funzione di hotspot personale di iOS permette di condividere la connessione cellulare a Internet di iPhone con altri dispositivi Apple così come con Pc Windows 10.

Perché dovremmo voler usare la connessione dati a Internet dell’iPhone da altri dispositivi?

Innanzitutto, questa opzione può servire se ti trovi in un luogo dove non c’è un network WiFi e gli altri dispositivi, tablet o computer che siano, non dispongono di connettività dati su rete cellulare. Inoltre, l’hotspot personale di iPhone può rivelarsi utile anche come connessione di backup nel caso si verifichi un malfunzionamento alla propria connettività di rete di casa.

Tuttavia, prima di sfruttare questa opzione devi fare attenzione ad alcuni aspetti preliminari. Innanzitutto, la funzione di hotspot personale potrebbe non essere disponibile con tutti i gestori e, anche laddove fosse disponibile, potrebbe non essere un servizio gratuito e quindi richiedere costi aggiuntivi. Inoltre, anche quando il servizio in sé è disponibile e gratuito, devi tenere sempre presente che quando condividi un hotspot personale da iPhone, gli altri dispositivi connessi utilizzano i dati del piano cellulare dello smartphone per collegarsi a Internet. Tutte le attività online peseranno dunque sul tuo piano dati di iPhone, di cui ti conviene controllare sia i limiti che i costi.

Puoi monitorare l’uso della rete dati cellulare su iPhone in Impostazioni > Cellulare e, per maggiore sicurezza sui costi, con gli strumenti e i servizi che mette a disposizione il tuo gestore.

Tenendo presente tutto ciò, vediamo come fare per creare e configurare un hotspot personale su iPhone e come collegarsi a esso da un Pc con Windows 10.

Su iPhone, apri l’ app Impostazioni di iOS e tocca Hotspot personale .

di iOS e tocca . Nella schermata Hotspot personale , attiva il controllo Consenti agli altri di accedere .

, attiva il controllo . Tocca su Password Wi-Fi e inserisci una password che verrà chiesta agli altri dispositivi per connettersi.

Puoi connettere il tuo Pc all’hotspot personale di iPhone anche tramite Bluetooth o cavo USB, ma via WiFi è probabilmente l’opzione più comoda.

Fai dunque clic sull’icona dell’accesso a Internet nella barra delle applicazioni di Windows 10, seleziona l’hotspot personale di iPhone nella lista delle connessioni WiFi disponibili e fai clic su Connetti. Inserisci la password prima impostata per l’hotspot personale di iPhone e il Pc si connetterà a Internet attraverso la connettività dati cellulare dello smartphone.

Il nome dell’hotspot personale è solitamente quello dello smartphone, qualcosa del tipo “iPhone di ‘nome del proprietario’”: puoi cambiarlo accedendo a Impostazioni > Generali > Info > Nome.

Puoi in ogni momento disattivare l’hotspot personale, e di conseguenza disconnettere i dispositivi ad esso connessi, disattivando l’opzione Consenti agli altri di accedere in Impostazioni > Hotspot personale di iPhone.