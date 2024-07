Come collegare ChatGPT a Microsoft OneDrive o Google Drive

Di recente, OpenAI ha rilasciato un aggiornamento che abilita l’accesso a servizi di cloud storage da ChatGPT: al momento il supporto è per Google Drive, Microsoft OneDrive Personal, Microsoft OneDrive for Business, ed è possibile caricare direttamente in una chat di ChatGPT i tipi di file più comuni, tra cui documenti Microsoft Excel, Word e PowerPoint, nonché Google Docs, Sheets e Slides.

In un primo momento, OpenAI ha introdotto questa funzionalità solo per gli utenti dei piani con abbonamento a pagamento: ChatGPT Plus, Team ed Enterprise. L’azienda ha poi gradualmente espanso l’accesso ai servizi di cloud storage a tutti gli utenti.

La connessione diretta allo storage su cloud presenta gli stessi limiti dell’upload di file, in ChatGPT, e pone chiaramente le stesse criticità, se non ancora di più, in fatto di sicurezza e privacy (nel sistema di help online di OpenAI sono disponibili tutti i dettagli al riguardo). È necessario fare dunque attenzione anche in questo caso, e a maggior ragione, a tutte le cautele che occorre mantenere per garantire la protezione e la riservatezza dei dati, ancor più se aziendali. Infatti, nel caso di un account ChatGPT Enterprise, l’Admin deve preventivamente autorizzare questo tipo di connessione dello spazio di lavoro a un servizio di cloud storage.

Per poter accedere ai documenti direttamente dalla finestra della chat, per prima cosa si deve connettere il servizio di cloud storage a ChatGPT. E tale connessione deve solitamente essere autorizzata anche dalla parte del servizio di cloud storage.

Vediamo la procedura in pratica.

Ci sono due modi per connettere tra loro ChatGPT e il proprio servizio di cloud storage.

Il primo è mediante un clic sull’icona della graffetta – il pulsante per l’upload dei file – nella casella di testo del prompt.

Oltre all’opzione Carica da computer, ora troviamo anche quelle per collegare il servizio AI a Google Drive e a Microsoft OneDrive.

L’altra procedura prevede di accedere alle Impostazioni di ChatGPT (attraverso l’apposita opzione del menu del proprio account), selezionare la scheda App collegate e fare clic sul pulsante Collega del proprio servizio di cloud storage.

Nel nostro esempio, abbiamo eseguito il collegamento a Microsoft OneDrive (personal).

Nel passaggio successivo, la piattaforma di cloud storage (nel nostro caso, per l’appunto, quella di Microsoft) ci chiede di autorizzare ChatGPT all’accesso ai file archiviati in OneDrive: possiamo farlo accettando l’operazione (e le condizioni) ed eventualmente autenticandoci, se necessario.

Una volta conclusa l’autorizzazione e la configurazione, con il menu del tasto di upload dei file possiamo accedere all’opzione Aggiungi da [nome del servizio], nel nostro caso: Aggiungi da Microsoft OneDrive (personal).

Un clic su questa opzione fa sì che ChatGPT visualizzi direttamente nel suo ambiente una finestra file browser in cui possiamo sfogliare le cartelle e i file archiviati nel nostro spazio di archiviazione cloud di Microsoft OneDrive.

Possiamo dunque selezionare un documento (di uno dei formati supportati) e caricarlo nella chat di ChatGPT, come faremmo con l’upload di un file dal computer, per porre richieste su di esso al chatbot AI.

Una volta selezionato e caricato il file nella chat, ChatGPT mostra, oltre al nome, anche la provenienza: nel nostro esempio, Microsoft OneDrive. Nella casella del prompt, possiamo dunque fare richieste all’AI che fanno riferimento al documento selezionato.

In qualsiasi momento, sia con il tasto di upload dei file sia accedendo alle Impostazioni, possiamo collegare ulteriori servizi di cloud storage (sempre tra quelli supportati) al nostro spazio di lavoro di ChatGPT.

Parimenti, possiamo scollegare i servizi di cloud storage connessi a ChatGPT, nella scheda App collegate delle Impostazioni, tramite il tasto Scollega.

Il procedimento per collegare ChatGPT a Google Drive è del tutto analoga, pur con le differenze nella user experience dell’autorizzazione e del browsing dovute alle diverse architetture e procedure delle varie piattaforme cloud.