Come avere un tasto fisico in più su iPhone, con il Tocco posteriore

Con la scomparsa del tasto Home dalla superficie anteriore, a partire da iPhone X, lo smartphone di Apple ha ridotto ancor più la disponibilità di pulsanti fisici sulle sue forme pulite ed essenziali, in piena coerenza con lo “stile Cupertino”.

I pochi tasti fisici presenti sugli iPhone delle più recenti generazioni sono tutti disposti sui bordi laterali, e servono per regolare il volume su o giù, mettere il telefono in modalità silenziosa, o metterlo in standby o riattivarlo.

Tutto il resto delle azioni che possiamo compiere con iPhone, facciamo tutto con l’interfaccia touch per le funzionalità del sistema operativo iOS (o con la voce, con Siri).

C’è però una funzione poco nota, disponibile in iOS 14 e nelle versioni successive, che consente di aggiungere “virtualmente” un tasto fisico al nostro iPhone per eseguire una serie di comandi.

Questa funzionalità si chiama Tocco posteriore ed è presente tra le opzioni di Accessibilità di iOS. Oltre a iOS 14 o successivo, la funzione Tocco posteriore richiede un iPhone 8 o modello successivo.

Tocco posteriore agisce da “scorciatoia fisica”, da attivatore hardware per un’azione (o meglio, due azioni, come vediamo a breve) che possiamo scegliere da una pre-selezione fornita di default da Apple in iOS e da altre opzioni.

Consente di attivare in modo agevole e rapido un comando, toccando rapidamente due o tre volte la parte posteriore di iPhone, che viene virtualmente trasformata in un ampio tasto fisico.

Per attivare la funzione Tocco posteriore, apriamo l’app Impostazioni di iOS e qui selezioniamo prima Accessibilità e poi Tocco: in questa schermata, in basso, troviamo la voce Tocco posteriore.

Selezioniamo dunque Tocco posteriore e accediamo alla schermata omonima.

Qui, come dicevamo, possiamo impostare due azioni: una che si attiva al Tocco doppio e un’altra in risposta al Tocco triplo. In entrambi i casi, come abbiamo detto, ci si riferisce al doppio o triplo tap sul retro dell’iPhone, che attiverà il comando selezionato.

Se tocchiamo su una delle due opzioni, iOS ci mostra l’elenco di azioni da cui possiamo selezionare quella da eseguire al Tocco doppio o triplo sulla parte posteriore dell’iPhone.

Ce ne sono molte tra cui scegliere, suddivise in categorie. Tra le azioni di Sistema, possiamo abbinare al doppio o triplo tocco posteriore, ad esempio: aprire il Centro di Controllo o il Centro Notifiche, acquisire uno Screenshot, tornare alla schermata Home e diverse altre.

Ci sono anche azioni di Accessibilità (come ad esempio AssistiveTouch, Leggi schermo e altre), Gesti di scorrimento (Scorri in alto o in basso) e Comandi rapidi.

Selezionati i comandi desiderati, al tocco doppio o triplo sul retro di iPhone, iOS eseguirà l’azione corrispondente.