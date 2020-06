Come aprire un negozio su eBay: un corso gratuito di nove ore

Confcommercio ed eBay hanno messo un comune idee, competenze e azioni per supportare le Pmi italiane ad accedere al mercato digitale e aiutandole a sviluppare il loro ecommerce.

Per farlo metteranno a disposizione degli associati a Confcommercio un corso di formazione online che spiega come aprire e gestire con successo un negozio su eBay per fare ecommerce.

Il percorso di formazione è tenuto da un professionista e dura nove ore.

Prevede inoltre la possibilità di avere accesso a due settimane di esercitazioni pratiche, con il supporto via mail di un assistente specializzato.

Le imprese associate a Confcommercio potranno usufruire dell’offerta e iniziare a vendere online registrandosi a una pagina creata per loro.

Mediante alla partnership tra Confcommercio ed eBay le Pmi italiane potranno avere accesso ad un bacino di oltre 174 milioni di acquirenti a livello globale, di cui oltre 5 milioni in Italia.

Sono già oltre 35.000 le imprese italiane che operano ed esportano attraverso il marketplace: nel solo mese di marzo, i venditori professionali su eBay sono cresciuti del 40% rispetto allo stesso mese del 2019.

Oltre al programma di formazione, eBay e Confcommercio propongono promozioni speciali per accedere alle opportunità del mercato digitale in modo facile e ancora più conveniente.

Per le imprese associate alla Confederazione che vogliono aprire un negozio sul marketplace, eBay offre 12 mesi gratuiti per il negozio standard e 6 mesi gratuiti per il negozio Premium.

Le imprese che entreranno nella piattaforma entro il 30 giugno non avranno commissioni sugli articoli venduti per tre mesi.

Gli associati già presenti su eBay potranno usufruire di un ticket di supporto gratuito da parte del team eBay su come lavorare meglio online.