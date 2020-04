L'app Contatti di iOS consente di aggiungere un campo Soprannome alle schede individuali della nostra rubrica di iPhone, opzione che potrebbe risultare utile in diverse circostanze, per meglio ricordare, trovare o richiamare un contatto.

Innanzitutto, per l’ovvio utilizzo di associare a un contatto un soprannome o un nome breve a noi familiare, con cui siamo ad esempio soliti chiamare amici e parenti, in un modo più naturale e intuitivo che non sia la formale combinazione di nome e cognome.

Ma anche in ambito lavorativo, e della produttività quotidiana in generale, si tratta di un’opzione che può essere utile a definire un contatto in modo da renderne più semplice l’identificazione, soprattutto in rubriche molto affollate, con informazioni aggiuntive come, ad esempio, “elettricista” o “sviluppatore” e così via.

Per sfruttare il campo Soprannome è innanzitutto necessario aggiungerlo alla scheda del contatto per cui desideriamo usarlo, perché non è tra quelli presenti per importazione predefinita nelle schede.

Per aggiungere il campo Soprannome alla scheda dei Contatti procedi nel seguente modo:

• Apri l’app Contatti di iPhone, oppure, in alternativa, il tab Contatti dell’app Telefono.

• Individua e seleziona il contatto a cui desideri aggiungere il campo Soprannome.

• Una volta aperta la scheda del contatto, tocca Modifica.

• Nella vista Modifica, l’opzione che ci interessa è in basso, quindi scorri verso il basso fino a visualizzarla e tocca aggiungi campo.

• Nel pannello Aggiungi campo, tocca su Soprannome.

• Ora il campo Soprannome è visibile nella scheda del contatto selezionato, e puoi inserire il valore che preferisci.

Il Soprannome verrà visualizzato da iPhone nel riepilogo, in alto nella scheda del contatto, con nome, cognome e società.

Ma soprattutto, l’utilità di aver inserito una informazione in questo campo sta nel fatto che essa viene trovata nelle ricerche e può essere utilizzata per le richieste a Siri (ad esempio: “Chiama Tecnico”).

Inoltre, il Soprannome può essere selezionato come modo preferito con cui iPhone identifica un contatto, ad esempio nei messaggi.

Per attivare questa opzione, apri Impostazioni > Contatti > Nome breve e “accendi” l’interruttore del controllo Preferisci soprannome. iPhone visualizzerà il soprannome se questo è presente per un contatto, nelle app e nelle funzioni che prevedono questa opzione.