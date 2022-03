Come accelerare la modernizzazione, con Google Cloud e VMware

Google Cloud e VMware hanno annunciato l’estensione della loro partnership per aiutare i propri clienti ad accelerare la modernizzazione delle app e la trasformazione del cloud.

I clienti saranno ora in grado di utilizzare il programma VMware Cloud Universal per sfruttare i vantaggi di Google Cloud VMware Engine.

Grazie a questo, beneficeranno di una maggiore flessibilità finanziaria, della capacità di accelerare le migrazioni nel cloud e di modernizzare le applicazioni enterprise in Google Cloud.

Google Cloud VMware Engine consente ai clienti di migrare le applicazioni VMware nel cloud senza modifiche ad applicazioni, strumenti o processi, spesso in meno di un’ora.

Il servizio nativo e VMware Cloud Verified Google Cloud fornisce un’infrastruttura cloud enterprise-ready per i carichi di lavoro vSphere business-critical con capacità di sicurezza, disponibilità, ottimizzazione delle risorse, gestibilità e supporto operativo integrate nel servizio di base.

Una volta nel cloud, i clienti possono iniziare immediatamente a creare applicazioni ibride che consentono alle proprie organizzazioni di essere più agili, con un accesso più sicuro a servizi di Google come BigQuery e alle operation cloud, nonché di estendere il disaster recovery, il backup e i servizi di storage esistenti.

Con Google Cloud VMware Engine combinato con VMware Cloud Universal, le aziende possono ottenere – secondo Google e VMware – un risparmio medio in termini di TCO del 38% in tre anni rispetto agli ambienti on-premise.

Così come un risparmio medio annuo di oltre 2 milioni di dollari e un risparmio medio di manodopera di 115.000 dollari utilizzando gli strumenti VMware e Google Cloud esistenti.

Le imprese possono inoltre ottenere 100 Gbps di rete dedicata est-ovest e alta disponibilità con un service level agreement di 99,99% di uptime per un cluster.

VMware Cloud Universal è un programma di acquisto e consumo flessibile per l’esecuzione di strategie di trasformazione digitale e multi-cloud.

Con Google Cloud VMware Engine come parte del programma VMware Cloud Universal, VMware e i partner VMware saranno in grado di offrire Google Cloud VMware Engine insieme ad altri VMware Cross-Cloud Services, per consentire ai clienti di eseguire le iniziative di trasformazione digitale in base alle loro tempistiche, con costi e rischi inferiori.

Kevin Ichhpurani, Corporate Vice President, Global Ecosystem di Google Cloud, ha dichiarato: “La partnership con VMware rende molto facile per le aziende migrare le applicazioni basate su VMware sull’infrastruttura affidabile e altamente performante di Google Cloud.

Questo annuncio avvicina ulteriormente VMware e Google Cloud e rappresenta un significativo passo avanti nel nostro impegno congiunto a sostenere la trasformazione digitale delle aziende con Google Cloud VMware Engine”.

Zia Yusuf, senior vice president, strategic ecosystem and industry solutions, VMware, ha dichiarato: “Gestire le iniziative strategiche dei clienti sulla modernizzazione delle app e del cloud, così come la distribuzione della forza lavoro è stato il fondamento della partnership pluriennale di VMware e Google Cloud.

Ora stiamo rendendo più veloce e più facile per i nostri clienti comuni utilizzare Google Cloud VMware Engine insieme ad altri VMware Cross-Cloud Services, attraverso il data center, l’edge o Google Cloud.

Abilitando un approccio multicloud che consente ai clienti di sfruttare senza soluzione di continuità Google Cloud per eseguire le loro applicazioni vSphere, stiamo aiutando le aziende a portare innovazione digitale garantendo al tempo stesso un controllo di livello enterprise”.

