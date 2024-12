Colt: le previsioni tecnologiche per il 2025, tra AI e sovranità digitale

Colt Technology Services, la società di infrastrutture digitali, ha pubblicato le previsioni sulle tecnologie aziendali chiave e i trend di mercato per il 2025. Secondo la ricerca che ha coinvolto oltre 1.000 CIO a livello mondiale e le più recenti analisi di mercato, Colt prevede che le priorità dei leader tecnologici nei prossimi 12 mesi saranno legate all’innovazione guidata dalla sostenibilità, la regolamentazione dell’intelligenza artificiale e la “nascita” del Network as a Service (NaaS).

Mirko Voltolini, VP, Technology and Innovation di Colt Technology Services, ha dichiarato: “Con l’avvicinarsi del nuovo anno, i leader del settore IT esprimono un cauto ottimismo e sono pronti a muoversi nell’evoluzione del panorama economico, politico e tecnologico globale dopo mesi di incertezza. Questi leader sono alla ricerca di nuovi modi per promuovere la sostenibilità e generare efficienza energetica nelle loro infrastrutture; si aspettano che le istituzioni creino regole per l’IA che li proteggano ma che diano loro anche la libertà di innovare; inoltre stanno esplorando la portata e la scala del NaaS per assicurarsi un vantaggio di mercato e ottimizzare la loro infrastruttura per l’IA. I migliori nel 2025 saranno coloro in grado di essere responsabili, adattabili e impegnati nella sostenibilità”.

Tech Trend

SASE e fiducia zero

La disinformazione e l’insicurezza informatica sono state citate tra le prime cinque minacce a breve termine indicate dal World Economic Forum per il 2024. Poiché le persone e i dati interagiscono al di fuori del perimetro di rete, le aziende si rivolgeranno sempre più a Zero-Trust Networking e SASE per creare un perimetro definito dal software (SDP), così da proteggere le persone, le risorse e i dati. A ciò si aggiunge la crescente regolamentazione, come NIS2 e DORA.

Gartner prevede che “nei prossimi cinque anni, il mercato dei servizi di accesso sicuro edge crescerà a un tasso composto annuale del 29%, raggiungendo oltre 25 miliardi di dollari entro il 2027. I prodotti SASE sottostanti che gli acquirenti utilizzeranno si divideranno tra approcci single-vendor e dual-vendor” (Fonte: Gartner, Forecast Analysis: Secure Access Service Edge, Worldwide, By Nat Smith, Neil MacDonald, Christian Canales, Andrew Lerner, Jonathan Forest, John Watts, Shailendra Upadhyay, Charlie Winckless, 10 October 2023).

NaaS di nuova generazione

Colt è stata pioniera del Network as a Service dal 2017. Da allora, migliaia di aziende in tutto il mondo hanno beneficiato di questo modello di rete agile e basato sul consumo. Ora il mercato è più competitivo e offre una maggiore scelta e diversità.

Nel 2025 assisteremo probabilmente a una nuova era per il NaaS, in quanto gli operatori costruiranno portali sempre più sofisticati con livelli più profondi di automazione e accesso API ai partner globali.

Reti per l’AI

Grazie a un numero sempre maggiore di casi d’uso, l’AI sta diventando un motore e un fattore abilitante fondamentale nei piani di trasformazione digitale delle imprese. Gartner prevede che “entro il 2026 oltre il 90% delle imprese estenderà le proprie capacità ad ambienti multicloud” (Fonte: Gartner, A CTO’s Guide to Multicloud Computing, By David Smith, 24 October 2024).

La distribuzione di modelli di AI, dataset aziendali e applicazioni IT/OT (necessarie per l’addestramento, la crescita e l’inferenza dell’AI) su diversi cloud pubblici e privati metterà a dura prova l’attuale paradigma di rete. Colt prevede una maggiore adozione di soluzioni che incorporano funzionalità di rete multicloud, ad alta velocità, sicure e flessibili. Anche l’inferenza ai margini, guidata dalla potenza dei dati e dai requisiti di bassa latenza, emergerà come un caso d’uso fondamentale per l’intelligenza artificiale.

Collaborazione in Low Earth Orbit

Con i mercati che incontreranno probabilmente venti contrari di natura socioeconomica anche nel 2025, le aziende dovranno mantenere uno stretto controllo dei costi. Per questo la collaborazione al fine di espandere le competenze e le capacità è destinata a crescere sempre di più. Questo vale soprattutto per le infrastrutture digitali: i fornitori sperimentano nuovi modi per raggiungere i clienti con infrastrutture sicure e a bassa latenza.

Un’area destinata a vedere un’ulteriore crescita nella collaborazione è il settore del Low Earth Orbit (LEO): le aziende LEO pianificano lanci di satelliti in tutto il 2025, estendendo la portata di reti potenti e ad alte prestazioni per portare la connettività anche alle aree meno accessibili.

Crescita in SDLAN

Le reti locali tradizionali stanno lasciando il posto alle reti locali Software-Defined che hanno la capacità di offrire alle aziende maggiore sicurezza, migliore ottimizzazione e livelli più approfonditi di automazione, consentendo al contempo un controllo centralizzato della gestione della rete. Si assiste a questo cambiamento in settori come gli ambienti di produzione in cui un numero elevato di dispositivi IoT si connette a una SDLAN, o nelle organizzazioni di servizi finanziari che richiedono una solida protezione dei dati finanziari sensibili.

La crescita continuerà grazie alla convergenza delle SDLAN con l’Edge, che ne favorisce l’adozione, e agli strumenti di intelligenza artificiale che ne favoriscono l’ottimizzazione. Inoltre, la crescita delle SDLAN beneficerà anche dell’adozione di tecnologie wireless ad alta velocità, bassa latenza e con capacità massive IoT, come il 5G privato e il WiFi7.

Market Trend

La sostenibilità guida la nuova ondata di innovazione

Le statistiche sul consumo di energia legato all’intelligenza artificiale e ai modelli linguistici di grandi dimensioni, hanno accelerato l’innovazione nel settore Greentech.

Secondo il Digital Infrastructure Report di Colt, il 71% dei CIO è ora responsabile delle strategie di sostenibilità della propria organizzazione e i leader tecnologici saranno tenuti a ridurre i consumi energetici e a rispettare gli obiettivi ambientali e di governance. Questi due fattori sono alla base dell’innovazione, in quanto i leader tecnologici sperimentano tecnologie innovative, potenti ed efficaci, con un impatto ambientale minimo.

Le credenziali ESG e la rendicontazione Scope 3 influenzano il processo decisionale delle aziende

Il Digital Infrastructure Report rivela l’importanza crescente della collaborazione tra acquirenti e fornitori per raggiungere obiettivi ambientali e di governance. Il 66% dei CIO mondiali intervistati afferma che è importante che un fornitore fornisca servizi che li aiutino a ridurre il proprio impatto ambientale e il 17% lascerebbe il proprio fornitore se non condividesse i propri obiettivi ESG. Uno su cinque si rivolge al proprio partner tecnologico per ottenere supporto nella rendicontazione delle emissioni di anidride carbonica e il 19% per ottenere informazioni che lo aiutino a ridurre l’impatto ambientale.

Colt ritiene che questa simbiosi continuerà nel 2025 quando fornitori e partner lavoreranno ancora più insieme per fare chiarezza sulla rendicontazione e sui progressi verso gli obiettivi, in particolare quando la rendicontazione non finanziaria (ESG) sarà portata agli stessi standard e allo stesso rigore della rendicontazione finanziaria. Le prestazioni, le credenziali ESG e le giuste partnership vengono messe in primo piano e le considerazioni sulla catena del valore – compresi, ad esempio, i diritti umani – saranno un punto focale per la compliance e la generazione di un impatto positivo.

L’AI e il panorama normativo

Dalle linee guida etiche in Giappone, dall’approccio “regulatory sandbox” a Singapore, alle politiche sull’AI favorevoli alle imprese in India e alla nuova legge sull’AI dell’UE in Europa, le aziende si rivolgeranno sempre più alle autorità di regolamentazione globali per fornire indicazioni e chiarezza sull’AI man mano che emergeranno altri casi d’uso e che i Paesi avranno una comprensione più chiara dell’impatto sulle imprese e sulla società.

I nuovi governi in carica negli Stati Uniti, in Europa, in Africa e in Asia influenzeranno ulteriormente il panorama normativo e i leader del settore IT dovranno controllare e rispondere.

Casi d’uso ‘AI for good’

Le organizzazioni sono alla ricerca di modalità per utilizzare l’AI in modo giudizioso, sostenibile e responsabile. Il 64% dei CIO intervistati nella ricerca di Colt afferma che l’AI svolge un ruolo di supporto o di agevolazione della strategia di impatto ambientale e di governance e nascono sempre più esempi di modi positivi in cui i modelli di AI generativa e tradizionale aiutano le organizzazioni e le comunità a interagire con l’ambiente.

Dalle aziende di servizi pubblici che utilizzano l’AI per raccogliere e mappare i dati sugli alberi per favorire il raffreddamento naturale in città come Singapore, alle aziende che utilizzano l’AI generativa per supportare i dipendenti neurodiversi con miglioramenti all’accessibilità, Colt si aspetta di vedere emergere altri casi d’uso positivi per l’AI nel 2025.

Le aziende di telecomunicazioni si stanno ritirando sui mercati nazionali

Un’ondata di operatori storici ha iniziato a ritirarsi dai mercati globali a quelli nazionali, una tendenza che probabilmente continuerà anche nel 2025, quando le aziende si concentreranno sulla riduzione dei costi.

Questo lascia il mercato aperto a operatori veramente globali, e realtà come Colt – ora il più grande operatore B2B pureplay in Europa per dimensioni e con infrastrutture in Asia, Africa e Americhe – continueranno a differenziarsi sulla presenza globale, sulle credenziali di sostenibilità e sull’esperienza del cliente.

Sovranità digitale

La necessità di salvaguardare i dati e proteggere le infrastrutture digitali è più importante che mai, a causa di minacce sempre più sofisticate, una superficie di attacco più ampia e tensioni geopolitiche. Nell’estate del 2024, il governo britannico ha classificato i data center come infrastrutture nazionali critiche.

In questo contesto, la sovranità digitale sarà cruciale in quanto i Paesi cercheranno di proteggere e mantenere il controllo sui propri dati e sulle proprie risorse digitali. È un tema che Colto ha incluso nelle sue previsioni per il 2024 e che si aspetta rimanga nell’agenda globale anche nel 2025.