Colt annuncia l’espansione della rete IQ a Genova

Colt Technology Services ha annunciato l’espansione della sua rete intelligente Colt IQ Network da Roma a Genova.

L’estensione della rete offre alle aziende liguri i vantaggi della tecnologia ottica – che, attraverso i cavi in fibra, utilizza la luce per trasmettere dati ad alta velocità – e funzionalità di rete on-demand. L’infrastruttura digitale, ottimizzata per velocità a 400Gbps e fino a 10Gbps IP/Ethernet, collegherà facilmente le aziende genovesi a 32 Paesi, 222 città e 1000 data center in Europa, Asia e Nord America.

I cavi sottomarini in fibra, viste le grandi quantità di dati trasportati, faranno di Genova un hub digitale per il traffico internazionale diretto a Milano, Amsterdam e Londra.

Carlo Azzola, Country Manager per l’Italia di Colt Technology Services, ha dichiarato: “Le aziende italiane contribuiscono in modo significativo all’economia globale ma, con il passaggio di un numero sempre maggiore di applicazioni al cloud, queste organizzazioni hanno sempre più bisogno di un’infrastruttura digitale potente, ad alta capacità e a bassa latenza per rimanere competitive nel mercarto. Pensata per i nostri clienti, l’espansione della Colt IQ Network a Genova offre nuove ed entusiasmanti opportunità alle aziende della regione, aiutandole a instaurare nuove connessioni straordinarie, a crescere e a prosperare.”

L’espansione è solo l’ultimo di una serie di investimenti strategici che Colt ha effettuato nella sua Colt IQ Network, che collega un numero di data center in Europa e in Asia superiore a quello di qualsiasi altro provider. Grazie al suo profondo impegno nei confronti dei clienti, Colt continua a superare i limiti, a promuovere l’innovazione e ad estendere la sua presenza globale.