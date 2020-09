La collaborazione wireless va semplificata: Panasonic lancia PressIT

Panasonic ha annunciato il lancio di PressIT, un sistema di presentazione wireless pensato per favorire e semplificare la collaborazione durante meeting e presentazioni nelle sale riunioni.

PressIT è in grado di visualizzare simultaneamente i contenuti provenienti da un massimo di quattro dispositivi collegati e di presentare direttamente lo schermo di ciascun PC semplicemente premendo un pulsante.

Il tutto con una resa di qualità, in termini di audio uniforme e con la massima fluidità nei video anche con risoluzione Full HD.

PressIT è la più recente di un’ampia gamma di soluzioni tecnologiche di Panasonic pensate per uffici e spazi di lavoro, contesti che richiedono una continua evoluzione tecnologica.

La gamma include soluzioni per le operazioni di presentazione, di collaborazione e videoconferenza, oltre a display interattivi con funzionalità Whiteboard.

La nuova proposta di Panasonic si basa su una scelta tanto semplice quanto funzionale; il trasmettitore Audio Video wireless di PressIT si collega tramite la porta HDMI e non necessita di installare o avviare alcun tipo di software per cominciare a trasmettere i propri contenuti fino a 1080/60p.

Press IT è inoltre compatibile con qualsiasi PC, tablet o smartphone con sistema operativo Android, Windows o iOS.

Per avviare una presentazione è sufficiente connettere il ricevitore a un qualsiasi display o proiettore e un piccolo trasmettitore ai dispositivi di presentazione.

Il sistema offre due tipologie di ricevitore: un decoder, in grado di collegarsi a qualsiasi proiettore o display a pannello piatto, e un ricevitore Intel SDM che può essere impiegato esclusivamente con le serie di display LCD professionali SQ1 e SQE1 UHD 4K di Panasonic, mediante installazione nello slot SDM posteriore.

Oltre al sistema PressIT, disponibile a partire da ottobre 2020, Panasonic offre anche una gamma di soluzioni di collaborazione complementari pensate per gli ambienti business moderni.

Per coloro che utilizzano i propri dispositivi personali in ufficio, Panasonic offre la soluzione di presentazione Cynap Pure di Wolfvision, integrabile nei propri display della gamma SQ1, che assicura un’installazione completamente priva di cavi e sfrutta la compatibilità con diversi protocolli di streaming wireless per trasmettere istantaneamente contenuti audio video da dispositivi Windows, Apple e Android con protocolli AirPlay, Miracast e Chromecast.

Questa soluzione consente di visualizzare simultaneamente i contenuti provenienti da un massimo di quattro dispositivi; la crittografia dei dati completa assicura, inoltre, un elevato livello di sicurezza.

I display delle serie CQE1 e SQE1 di Panasonic offrono funzionalità di presentazione più semplici e di visualizzazione integrata, che consentono agli utenti di PC Windows 10 di condividere il proprio schermo sui display tramite la connessione wireless.

Per rispondere al trend emergente delle Huddle Room Panasonic offre un’ampia gamma di display interattivi con funzionalità Whiteboard integrata.

Questa serie di display impiega gli infrarossi o la tecnologia touch InGlass, con l’obiettivo di assicurare il massimo livello di precisione all’utente.

I display Panasonic della serie EQ1 rappresentano la soluzione ideale per tutti coloro che operano da remoto e che si collegano da luoghi differenti; inoltre, sono certificati per l’utilizzo con il kit Cisco WEBEX Room, che rileva e ottimizza automaticamente le impostazioni del display. Gli altoparlanti dei display serie EQ1 e SQ1, inoltre, ottimizzano le impostazioni audio per offrire un suono nitido in videoconferenza.