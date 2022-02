Collaboration, Google punta su Workspace Essentials

Gli strumenti di collaboration sono stati determinanti durante i lockdown imposti dalla pandemia, ma le soluzioni come Google Workspace Essentials hanno dimostrato di poter fare la differenza in termini di flessibilità e produttività ben oltre il periodo emergenziale.

Kelly Waldher, Vice President of Marketing, Google Workspace, racconta in un blog post le novità e i vantaggi della piattaforma di collaborazione.

Stimolare la collaboration con Google Workspace Essentials

Waldher afferma che oltre 3 miliardi di utenti Google Workspace rimangono collegati e condividono idee riuscendo a raggiungere maggiori risultati insieme, grazie a Chat, Calendar, Meet, Drive, Docs, Sheets, Slides e altro ancora.

A partire da oggi, dichiara il manager, «introduciamo una nuova versione progettata per supportare gli utenti a portare nella loro sfera lavorativa le applicazioni che conoscono e amano usare nella loro vita personale. Il nuovo Google Workspace Essentials Starter Edition è una soluzione a costo zero dedicata agli utenti aziendali che desiderano ottimizzare il lavoro di team e stimolare l’innovazione grazie a una soluzione di collaborazione sicura. Con Essentials Starter, stiamo semplificando la scelta degli strumenti di produttività per i dipendenti dando così vita ad una collaborazione al passo con i tempi.»

Lavorare in modo semplice e sicuro nel vostro ambiente aziendale

Una collaboration sicura – veloce, su scala e su più piattaforme e dispositivi – non è mai stata così fondamentale. Essentials Starter incoraggia i dipendenti e i team ad abbandonare una modalità di lavoro in silos e a lavorare insieme in modi inediti, anche se la loro organizzazione si affida ancora a strumenti di produttività tradizionali non progettati per l’era ibrida del lavoro.

«Non sarà necessario creare nuovi indirizzi mail, convertire i file, installare nuovi plugin o software desktop perchè tutti gli strumenti in Essentials Starter sono in grado di integrarsi rapidamente e agevolmente nel vostro ambiente di lavoro attuale», spiega Waldher. E poiché Workspace è progettato per operare sulla struttura cloud di Google, Essentials Starter fornisce un accesso sicuro e crittografato ai file, contribuendo a mantenere gli utenti al sicuro e le loro informazioni private.

Come funziona Essentials Starter

Il manager di Google spiega i semplici passaggi per iniziare ad usare la piattaforma: è sufficiente iscriversi con la e-mail di lavoro per un account Essentials Starter gratuito. Al momento in cui scriviamo, per l’Italia non è ancora possibile registrarsi: un form online raccoglie i dati dell’utente per avvisarlo non appena disponibile. «Non è richiesta alcuna carta di credito e non c’è un periodo di prova limitato.», sottolinea Waldher.

Successivamente è possibile invitare i colleghi a collaborare utilizzando Google Docs, Slides, Sheets, Chat, Drive e Meet. Organizzando riunioni virtuali e interattive e conservando, condividendo e collaborando usando più di 100 tipi di file diversi, tra cui Microsoft Office, senza la necessità di convertirli.

Google Workspace, le nuove possibilità di collaborazione

Utilizzando l’approccio cloud-first di Google Workspace, i team possono:

Scoprire la collaborazione senza preoccuparsi di compatibilità o degli allegati di posta elettronica. Potrete fare brainstorming, realizzare presentazioni e ottienere insight dai dati usando Google Sheets, Slides e Docs, dichiara Waldher

Organizzare video meeting sicuri per riunire tutti in un unico luogo. Gestire riunioni video one-to-one e riunioni di team interattive (da 3 fino a 100 persone; fino a una durata di 60 minuti ciascuna).

Comunicare in tempo reale con Google Chat. Condividere aggiornamenti rapidi, file e successi con tutto il team grazie a Google Chat, dai messaggi 1:1 alle conversazioni di gruppo più numerose.

Avere un luogo dedicato alla collaborazione di team in Spaces. Spaces è perfettamente integrato con gli strumenti di Google Workspace come Chat, Drive, Docs, Sheets, Slides e Meet. Inoltre fornisce un metodo più efficace per gli utenti di partecipare a discussioni tematiche, condividere conoscenze e idee, promuovere progetti e costruire comunità e una cultura di team.

Accedere ai contenuti di lavoro in sicurezza dai dispositivi. Con 15 Gbyte di spazio di archiviazione in Google Drive, è possibile archiviare, condividere e accedere ai contenuti di lavoro. L’accesso è possibile da ogni piattaforma: smartphone mobile, o computer grazie a Drive per desktop. Quest’ultima opzione permette che ti permette di sincronizzare file e cartelle sul tuo PC o Mac. I limiti di spazio di archiviazione in Drive rimarranno distinti tra gli account personali e quelli di Google Workspace Essentials Starter.

Lavorare con gli strumenti esistenti senza convertire i file. Con Google Workspace Essentials Starter, è possibile usare gli strumenti esistenti senza convertire i file.

Gestire facilmente il proprio team di collaboratori. Aggiungere e rimuovere i membri del team è semplicissimo, usando l’apposita dashboard.

Leggi tutti i nostri articoli su Google Cloud