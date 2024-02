Cohesity e Veritas annunciano la fusione: operazione da 7 miliardi di dollari

Cohesity e Veritas hanno annunciato un accordo definitivo per unire le forze: un’operazione da ben 7 miliardi di dollari.

L’obiettivo è creare un nuovo leader nel settore della sicurezza e gestione dei dati, integrando la divisione di protezione dei dati di Veritas in Cohesity. Questa mossa promette di accelerare l’innovazione attraverso un maggior investimento in ricerca e sviluppo, supporto continuo al successo dei clienti e l’accesso a uno degli ecosistemi di partner più ampi del settore.

Sanjay Poonen guiderà l’organizzazione risultante come CEO e Presidente, con Greg Hughes, l’attuale CEO di Veritas, che diventerà membro del consiglio di amministrazione e consulente strategico. L’accordo si concentra sulla protezione dei dati mondiali e sull’estrazione di informazioni da tali dati, considerati imperativi critici per gli addetti ai lavori IT fino ai membri dei consigli di amministrazione, specialmente alla luce della crescente minaccia del ransomware.

Le innovazioni congiunte di Cohesity e Veritas mirano a offrire soluzioni complete per la protezione dei dati multicloud, combinando un’esperienza utente semplice e potente con una piattaforma iperconvergente gestita centralmente. La fusione creerà un leader nel settore con un’ampia offerta di prodotti per rispondere alle esigenze di sicurezza e analisi dei dati dei clienti, proteggendo centinaia di exabyte di dati e sfruttando una significativa presenza globale.

La nuova entità continuerà a investire e avanzare nel percorso di sviluppo di tutti i prodotti e servizi Cohesity e Veritas, lavorando alla consegna di una soluzione integrata che combini le migliori tecnologie di entrambe le aziende. Questa fusione rappresenta un vantaggio per i 10.000 clienti e 3.000 partner coinvolti, con l’obiettivo di guidare la prossima era della sicurezza e gestione dei dati alimentata dall’AI, combinando l’architettura scalabile di Cohesity e le capacità di AI generativa con il supporto globale e la presenza significativa di Veritas, in particolare tra le Global 500 e le grandi agenzie del settore pubblico.

L’operazione, valutata circa 7 miliardi di dollari, è stata approvata all’unanimità dai consigli di amministrazione di entrambe le società e si prevede che si concluderà entro la fine del 2024, soggetta all’approvazione regolamentare e ad altre condizioni di chiusura abituali. La transazione sarà finanziata da Cohesity tramite una combinazione di equity e debito, con Veritas che prevede di avviare offerte di scambio o transazioni simili in relazione al proprio debito esistente.